Este pasado jueves salían a la luz los precios de las entradas para los conciertos de ‘OT 2017’. Los canales de venta de los tickets publicaban en Twitter cuánto tendrían que desembolsar los seguidores de los concursantes para verles en directo. Y se montaba el lío.

Los 44 euros de mínimo para el concierto en Madrid y los 40,50 euros de mínimo en Barcelona marcaban el precio más barato. El coste se disparaba hasta los 186 euros en el concierto madrileño (con una entrada Early Entry) y los 175 euros por la Premium en el recinto barcelonés.

¡Hola! Este es el precio de las entradas para el concierto en Madrid:

PL1 (Golden Circle): 113,50€

PL2: 67,50€

PL3 (Pista): 56€

PL4: 51,50€

PL5: 44€

Early Entry: 186€

Premium: 179,50€

Hot Ticket: 140€

¡Un saludo! — El Corte Inglés (@elcorteingles) December 21, 2017

Y este es el precio de las entradas para el concierto en Barcelona:

PL1 (Golden Circle): 96,50€

PL2: 63€

PL3 (Pista): 51,50€

PL4: 46€

PL5: 40,50€

PL6: 29€

Early Entry: 169,50€

Premium: 175€

Hot Ticket: 135€

¡Un saludo! — El Corte Inglés (@elcorteingles) December 21, 2017

Unos precios considerados “para ricos” para muchos de los seguidores de ‘OT 2017’. Las quejas no se hacían esperar y eran muchos los que criticaban que el talent hubiera inflado tanto las entradas.

Algunos recuperaban los precios de las primeras giras de ‘OT’, en los mismos recintos algunos de ellos. Otros bromeaban con empeñar sus enseres o vender algún órgano a la mafia para poder costearse el concierto.

La mayoría de seguidores son adolescentes, que no tienen cómo pagar las entradas y que criticaban que los precios fueran tan elevados. De hecho, había quien comparaba las entradas de ‘OT’ con las de artistas internacionales como Rihanna, Madonna, Lady Gaga o Selena Gómez.

Otros hacían hincapié en que no ofrecerán un gran montaje. Sobre todo, si se tiene en cuenta la escenografía utilizada durante las primeras giras del programa. Todos los que vieran a Bisbal, Chenoa, Rosa, Bustamante y compañía en aquel tour de 2002 recordarán que el escenario se limitaba a una mera imitación del plató de ‘OT’. Unas escaleras y unos cubículos en el fondo desde donde salían los cantantes.

Me parece un robo el precio de las entradas….. vamos que las entradas para los conciertos de los Rolling son mas baratas.

Yo no se quien pondra los precios pero no puede ser que en Barcelona la mas barata sea de 29€ y en Madrid de 42€

Estamos loco o que. — Manuel Montero (@Manuel_M_Camach) December 22, 2017

Quién no va a poder ir a ningún concierto de OT por que se han pasado 50 pueblos con el precio de las entradas? #OTDirecto22D pic.twitter.com/bdOcHDgr2i — bea🦁 (@sscarletwidow) December 22, 2017

Yo me quejo y si voy será a la más cara probablemente pero eso no quita que me queje de que me parece una sablada, será mucho equipo técnico pero dudo que el montaje sea mejor que el de beyonce en su última gira, y las entradas son más caras — Yorch (@YorchPerera) December 22, 2017

Mi madre me ha regalado las entradas de OT por navidad. Que sepais que si hubiera sido por mi no las hubiera comprado por la burrada de dinero que pedís @UniversalSpain @OT_Oficial — Raquel Shrader (@RaquelShraderr) December 22, 2017

Entradas agotadas en minutos

Pese a las quejas y críticas por el alto precio de las entradas, éstas han volado. Los seguidores han agotado los tickets en apenas unos minutos. Pasada una hora desde el inicio de la venta, prácticamente quedaban solo un par de centenares en Vistalegre y en el Palau Sant Jordi.

El colapso también era protagonista de la jornada, siendo muchos los que no podían acceder a la venta. Otros muchos comentaban lo difícil de encontrar entradas seguidas. Había quien pedía más conciertos y, sobre todo, quien señalaba la hipocresía de muchos.

Y es que si este pasado jueves el comentario general era el precio para ricos de las entradas, este viernes muchos presumían de tener las suyas ya. El éxito en la venta augura un lleno absoluto tanto en Barcelona como en Madrid. Por eso, no sería de extrañar que se propusieran nuevas fechas y ciudades.

Yo no sé si me he ganado la #LoteriaNavidad pero ojalá porque las entradas de @OT_Oficial son un atraco #OTDirecto22D 😢 PERO BUENO VOY AL CONCIERTO!!!!! 16 DE MARZO LLEGA YA 🤩 cc @thaiislntt @sarapequin — Iballa ♡ (@IballaMusica) December 22, 2017

Lo más triste de los precios del concierto de OT es que han agotado todas las entradas no-vip ya. — mon. (@HdeHoran) December 22, 2017

La gente de mi tl ayer: "MENUDO ROBO LAS ENTRADAS DE OT NO LAS PIENSO COMPRAR QUE NO TENGO DINERO "

Mi tl ahora: "YA TENGO LAS ENTRADAS PARA OT VIVAAA" — ann / salvar roi (@prettycruelgirI) December 22, 2017

Entradas para los conciertos de OT cuestan 50 euros y se han agotado en 10 minutos. Sigo alucinando. — Covadonga Cid (@covacid) December 22, 2017

Y si cambias el recinto al palacio de los deportes, podríamos ir más gente que las entradas han volado!! — rosa (@rosamontilla11) December 22, 2017