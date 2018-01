Considerado el primer compositor moderno en adaptar y enfocar su música a satisfacer los gustos y necesidades de la audiencia, en vez de contentar los de la nobleza y de los mecenas, como era habitual en la época, Georg Friedrich Händel será uno de los protagonistas de esta nueva edición del festival hispalense. Muchas serán las piezas que podrán escucharse del compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, desde recitales de sus arias más brillantes hasta su música más festiva.

De las obras del genial compositor, una de las figuras cumbre de la música del Barroco, destaca ‘Rinaldo’, la ópera más importante de las 43 que compuso y que el festival ha programado para el próximo 10 de marzo en el Teatro de la Maestranza de la mano del prestigioso conjunto The English Concert, dirigido por Harry Bicket, en un montaje que cuenta con la coproducción del Teatro de la Maestranza y la colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical.

En cuanto a la figura de Murillo, será su espíritu el que impregne el inicio y el final del FeMÀS 2018 que se celebra del 2 de marzo al 4 de abril. El ciclo de conciertos ‘Bajo el signo de Murillo’ programados en el marco del ‘Año Murillo’ por Fahmi Alqhai y en fechas inmediatamente anteriores a la celebración de FeMÀS, servirá de introducción a la programación oficial del Festival.

Serán ocho conciertos gratuitos, del 1 de febrero al 1 de marzo, en dos emplazamientos patrimoniales privilegiados: la Iglesia de San Luis de los Franceses y la Capilla del Hospital de la Caridad. Su objetivo: acercar al público la música de la época de Murillo de la mano de las principales formaciones sevillanas de música antigua, dando muestra del excelente nivel que goza la ciudad en esta disciplina artística.

Por otra parte, y clausurando el festival, la Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá los días 3 y 4 de abril, en el Espacio Turina, sendos conciertos extraordinarios fuera de su temporada de abono como conmemoración de la muerte de Murillo, acontecida el 3 de abril de 1682, interpretando el programa de Requiem ‘In memoriam Bartholomaei’ bajo la dirección de Maxim Emelyanychev.

El festival hispalense, que busca el acercamiento de la música histórica al público de la ciudad en entornos patrimoniales de la mano de primeras figuras, cuenta con la colaboración este año, por quinta vez consecutiva, con el Centro Nacional de Difusión Musical del INAEM. El CNDM coproduce en esta ocasión los conciertos de Música Boscareccia, La Danserye & Capella Prolationum y Marta Almajano Ensemble, The English Concert, Il Pomo D’Oro con Franco Fagioli y The King’s Consort.

Por su parte, el FeMÀS colaborará, por tercer año consecutivo, con la beca de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, destinada a la educación y promoción de jóvenes músicos historicistas, cuya ganadora ha resultado la clavecinista Irene González Roldán. Y por primera vez en su historia FeMÀS cuenta, además, con la complicidad del Teatro de la Maestranza de Sevilla que coproduce el concierto de The English Concert programado para el 10 de marzo.

Para su 35ª edición el festival ha realizado una programación que integra un total de 22 conciertos y junto al Teatro de la Maestranza y el Espacio Turina, se desarrollará también en otros enclaves emblemáticos de la ciudad como el Antiquarium de Sevilla, la Iglesia de San Luis de los Franceses o la S. I. Catedral de Sevilla (Santa Iglesia), sumando un total de 5 espacios diferentes que garantizan una perfecta acústica. Porque se trata de escenarios que fueron en su mayoría diseñados para la interpretación de la música sacra.

El Espacio Turina acogerá, un total de quince conciertos. El primero de todos, para la inauguración de FeMÀS el próximo 2 de marzo, será el programa ‘Stabat Mater’ con música de Haydn y Boccherini a cargo de la soprano María Hinojosa junto al Cuarteto Mosaiques, uno de los conjuntos clásicos más importantes del panorama actual. A continuación, el día 3, llegará a este escenario Musica Boscareccia con dirección de Andoni Mercero y la participación de la soprano Alicia Amo.

El día 4 de marzo será el turno de Carlos Mena & Disfonik Orchestra, a los que seguirán las interpretaciones de Accademia del Piacere con dirección de Fahmi Alqhai (9 de marzo); Benjamín Alard (11 de marzo); Joven Orquesta Barroca de Sevilla con dirección de Valentín Sánchez Venzalá (12 de marzo); Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla con la participación del contratenor Gabriel Díaz (15 de marzo); Franco Fagioli & Il Pomo D´Oro (19 de marzo) y Pirineus Ensemble & Joan Espina (21 de marzo), entre otros.

La Santa Iglesia Catedral tiene programadas dos citas dentro del festival. La primera, el 8 de marzo, con La Danserye & Capilla Prolationum y la segunda, el día 16, con Capella Sancta María bajo la dirección de Enrique Lopéz-Cortón. Gracias a la colaboración de la Diputación de Sevilla, el monumental enclave de la Iglesia de San Luis de los Franceses se incorpora en 2018 al catálogo de espacios escénicos de FeMÀS con tres conciertos. El primero será el 10 de marzo con Valentín Sánchez & Leo Rossi, seguido, el día 11, por la actuación de Andoni Mercero & Alfonso Sebastián y, por último, el 22 de marzo, la de Marta Almajano Ensemble.

Por su parte, el Teatro de la Maestranza acoge este año dos de los conciertos más destacados de la programación de FeMÀS 2018: la versión de la ópera ‘Rinaldo’ de la mano de The English Concert con dirección de Harry Bicket y el espectáculo ‘Earth, Fire and Water’ de The King’s Consort bajo la dirección de Robert King. Finalmente, el Antiquarium de Sevilla ha programado una cita diseñada para público infantil dentro del festival: el espectáculo de títeres y música en directo ‘Perdida en el Bosco’ de Claroscvro el 7 de marzo.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, el FeMÀS quiere relacionar la música antigua con otras disciplinas artísticas, provocando la confluencia de expresiones musicales tradicionales con manifestaciones artísticas de vanguardia. El teatro y el jazz contemporáneo de Uri Caine y Disfonik Orchestra pondrán el contrapunto transversal e innovador en un festival que mira hacia atrás sin dejar de mirar al futuro. Y sigue visitando las mejores músicas de nuestra historia – del Renacimiento hispano al Clasicismo de Boccherini, de Portugal a Italia, de la capilla de Carlos V al imprescindible Bach – al tiempo que amplía sus itinerarios por el mundo de hoy y el de mañana.

FeMÀS cuenta asimismo en su programación con un ciclo de conferencias coordinado por José Mendoza Ponce, profesor del Departamento de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entre las diferentes conferencias programadas destacan la de Enrique Valdivieso, que el 2 de marzo hablará sobre la ‘Música y pintura en el Barroco sevillano’, la de Álvaro Torrente, un día más tarde, sobre ‘Los tonos humanos y la cantata en la música española del siglo XVII’ y la del propio José Mendoza, el día 10 de marzo, sobre ‘La ópera en el Barroco como el fruto de una idea renacentista’.