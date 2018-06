La Fundación SGAE ha organizado el ciclo de conciertos ‘Voces de hoy y para siempre’ que tendrá lugar del 29 de junio al 1 de julio en la Sala Berlanga. La muestra rememora las canciones populares que permanecen perennes en la memoria colectiva de los españoles a través de tres conciertos: Olga Cerpa y Mestisay, combo canario que presentará ‘Jallos’, Helena Bianco, que ofrecerá un tributo a Mari Trini con ‘Estoy pensando en ti’, y Emilio José con ‘Al cantar se hace camino’.

El ciclo de música arranca este viernes, 29 de junio, con la actuación de Olga Cerpa y Mestisay que presentarán su último trabajo discográfico titulado ‘Jallos’, palabra que procede de un vocablo insular y que hace referencia a los objetos que el mar arroja a las orillas canarias. Un repertorio plural que transitará por los sonidos de Latinoamérica, Portugal y Cabo Verde, música de raíz y popular, en la portentosa voz de Olga Cerpa. Una obra de 12 canciones que transita por un espacio lleno de luz, buena energía, sonidos de raíz y colores atlánticos, que es el resultado de una nueva y singular aventura musical de largo recorrido que llevó a este combo canario a colaborar con artistas de diversos países y que ahora recogen en un repertorio diverso que tiene orígenes en América y África, mixturados en el puente que ha sido siempre el Archipiélago canario.

El turno de la veterana Helena Bianco será al día siguiente, sábado 30 de junio, con su particular tributo a Mari Trini. Deja así de lado, su trabajo con Los Mismos para celebrar en esta ocasión un homenaje sensible y necesario a la autora de ‘Una estrella en el jardín’, que hará anidar en el corazón de las gentes la emoción de su recuerdo. La vallisoletana Helena Bianco comenzó su carrera musical junto con el grupo Los Mismos hasta 1980, cuando decidió comenzar su carrera en solitario, aunque a mediados de los 90 regresara con el conjunto atendiendo a la llamada de su público. Tras muchos proyectos y una carrera brillante, Bianco recuerda ahora a Mari Trini con ‘Estoy pensando en ti’, un repaso de sus canciones marcado por tres etapas: el amor, la chanson française y su inclusión en el pop con temas como ‘Yo no soy esa’ o ‘Una estrella en el jardín’.

Por último, el cantautor Emilio José despedirá este ciclo de canciones eternas con su recital ‘Al cantar se hace camino’. El cordobés ganó el Festival de Benidorm en 1973 con su composición ‘Soledad’, una canción que han grabado y popularizado numerosos intérpretes como Nana Mouskouri, que la convirtió en éxito internacional. Cinco siglos parece tener de existencia este cantautor que hereda en su garganta toda la quebrada desazón del cante flamenco y que nos ha dado compañía a muchas generaciones. En la actualidad, Emilio sigue componiendo y preparando nuevos discos. También realiza conciertos y giras por todo el mundo.