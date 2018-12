Tras dos años desde que la mayoría de británicos votasen en un referéndum para salir de la Unión Europea, aún hay muchos impedimentos por resolver entre ambas partes. Algunos analistas pronostican que Reino Unido y la UE no llegarán a un acuerdo por lo que califican al Brexit como una misión imposible. De momento el tiempo no deja de correr en contra del Gobierno de Theresa May que tiene hasta el 29 de marzo para alcanzar un acuerdo.