El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a recurrir a Twitter, su canal de comunicación preferido, para mandar un mensaje a todos aquellos que no confiaban en sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca, donde reside desde hace ya un año y medio.

“¡Simplemente no lo entendieron, pero lo hacen ahora!”, señaló Trump este domingo en un tuit, que acompaña de un vídeo de dos minutos y medio. En él aparecen periodistas de distintos medios estadounidenses, analistas, e incluso líderes políticos descartando que el actual presidente tuviera alguna opción de ganar las elecciones presidenciales de 2016.

El vídeo comienza con el episodio de ‘Los Simpson’ en el que se predijo la presidencia de Trump y también aparecen personalidades como el actor George Clooney o el expresidente Barack Obama opinando que el magnate no se impondría en la contienda electoral.

El tuit del presidente se ha convertido en uno de los más compartidos de cuantos ha lanzado en esta red social. En estos momentos ya ha sido retuiteado más de 65.000 veces y ha sido marcado como ‘me gusta’ por más de 186.000 usuarios.

They just didn't get it, but they do now! pic.twitter.com/9T50NupkDy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018