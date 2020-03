Atiende y recorre, desde las 7 de la mañana, los municipios cercanos a Buitrago de Lozoya (Somosierra, Horcajo, Horcajuelo de la Sierra, Prádena…) para atender a los pacientes, hacerles seguimiento de sus tratamientos y llevarles la medicación que necesitan. Hilario y Juana, María, Ana, Isabella o Daniel son algunas de las personas para las que la atención de Raquel es imprescindible para mantener su salud.

Apenas ve a su familia porque su jornada supera las 15 horas. “Desde las 7 de la mañana hasta las 22:00 horas, algunos días no subo siquiera a casa y así todos los días desde que empezó esto. Esta es la vida que llevamos en las farmacias rurales de Madrid y seguiremos así hasta que todo esto pase. Espero que las personas que nos han infravalorado sean capaces de darse cuenta de que estamos haciendo todo lo que podemos, y que, algún día, rectifiquen y nos den las gracias”, cuenta en un vídeo que se ha grabado a modo de diario para que la población y las autoridades sanitarias comprueben lo imprescindible que es su labor.

“Se están olvidando de los centros de salud, la primera barrera para no saturar los hospitales. Sin medios, ¿cómo van a trabajar?”, se pregunta en voz alta. “También me preocupan las residencias. Nos piden mascarillas, geles, guantes… No tienen medios para cuidar a nuestros mayores”, lamenta mientras coge el coche para acudir a otro municipio. Y piensa… “No me puedo permitir caer enferma. ¿Quién ayudaría a todas estas personas?».

La farmacia rural, en cifras

La farmacia rural ofrece seguridad a sus habitantes, vertebra el territorio, es garantía de cercanía, de accesibilidad al medicamento, de servicio profesional y de compromiso social. En la actualidad, la red de 5.267 farmacias rurales abiertas en España presta un servicio básico a miles de ciudadanos. En la Comunidad de Madrid existen 94 farmacias rurales.

Cerca de un millar de farmacias en España están subvencionadas para no cerrar sus puertas. El 90% en el entorno rural. Cinco farmacias de la Sierra norte madrileña presentaban incluso ingresos inferiores a 1.000 euros y algunas oficinas no alcanzan ni las 300 recetas dispensadas al mes.