El Hospital La Luz, centro de referencia en Cirugía de la Obesidad

En cambio, hoy en día prácticamente el 50% de las operaciones que se realizan son restrictivas (gastrectomía vertical). La indicación de una u otra técnica se decide en función de la edad y patología asociada de cada paciente. Como afirma el jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo y Coordinador de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital La Luz, Carlos Durán, “los criterios de selección eran muy rígidos antes y actualmente son mucho más flexibles, se individualiza la indicación. El tipo de paciente también ha cambiado. Los pacientes de entonces tenían índices de masa corporal (IMC) muy altos, con comorbilidades relativamente graves donde la cirugía era su última oportunidad. La cirugía de la obesidad no es compleja, pero los pacientes obesos sí que eran complejos”.

Estos pacientes que reciben los expertos de la Unidad son diferentes del resto. Como indica el cirujano Carlos Durán, a diferencia de otros centros públicos o privados, acuden a consulta demandando directamente una indicación de cirugía en lugar de un tratamiento de pérdida de peso. Se evalúan una serie de parámetros para determinar cuál debe ser su tratamiento quirúrgico, como su historial de obesidad o patologías asociadas. A su vez, se solicitan todos los estudios o pruebas necesarias para realizar la intervención, desde estudios radiológicos o endoscópicos, a valoración por los distintos especialistas que se consideren necesarios (cardiología, psiquiatría, endocrino, etc.). Por otro lado, según informa el doctor Carlos Durán, “se remite normalmente a una consulta de endocrino para valoración del paciente y descartar alguna patología como causa de la obesidad. Aunque el 99% ya han ido al endocrino y les han realizado estudios”. Una vez se han llevado a cabo todas las pruebas necesarias, se determina cuál es el tipo de cirugía idónea para cada paciente.

Centro de referencia

La Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital La Luz ha intervenido a un total de 270 pacientes desde que comenzase su actividad en 2017. Entre ellas, 147 fueron gastrectomías verticales y 84 by-pass gástricos. Según asevera el doctor Carlos Durán, ambas técnicas han demostrado ofrecer resultados similares en cuanto a pérdida de peso. De forma que la indicación de una u otra intervención dependen de qué enfermedad haya que tratar además de la obesidad. Así lo explica este experto: “El bypass es más efectivo para el control de las patologías asociadas, como la dislipemia, la diabetes tipo 2, patología cardiológica asociada, etc. En cambio, cuando prima la pérdida de peso y no existen otras patologías se indica más las restrictivas”. La gastrectomía vertical laparoscópica es el estándar de la cirugía restrictiva y la más efectiva. Consiste en seccionar una parte del estómago en sentido vertical, desde el inicio del estómago hasta la región próxima a su salida convirtiéndolo en un tubo o manga estrecha.

Aparte, se practicaron 10 intervenciones nissen-vertical en pacientes con obesidad y reflujo gastroesofágico importante. Según el doctor Carlos Durán, con esta técnica se logra además de reducir el estómago para el tratamiento de la obesidad, corregir el reflujo gastroesofágico y tener que realizar un by-pass si éste no lo considerábamos necesario. Por otro lado, la cirugía metabólica es un by-pass adaptado a las condiciones del paciente y a su grado de diabetes. Como en cualquier by-pass, “se modifica una parte del intestino para que no pase por él, el alimento, y se reduce la capacidad del estómago, pero en una longitud y tamaños adecuados al grado de obesidad o sobrepeso del paciente (se puede indicar en pacientes con diabetes tipo 2 de mal control que no estén obesos)”, según explica el doctor. Por último, se realizaron 17 cirugías de revisión. En concreto, 11 casos fueron por motivo de una reganancia de peso tras cirugía. Tal y como explica el doctor Carlos Durán, esto sucede casi siempre porque los pacientes no han sido capaces de adaptarse a las modificaciones en sus hábitos de vida. “La cirugía por sí sola tiene un efecto a medio plazo, pero disminuye su efecto a largo plazo. Casi un 20% de los pacientes pueden recuperar parte del peso perdido después de diez años de la cirugía, en gran medida por no lograr modificar sus hábitos de alimentación y estilo de vida”.

Permanecer siempre actualizados y a la vanguardia tecnológica. Este es el objetivo que persigue la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital La Luz de Madrid desde que comenzase su actividad hace tres años. Así, adquirieron en 2019 una torre de laparoscopia de última generación con tecnología para el verde indocianina. “Con esta tecnología y gracias a una unidad óptica y un procesador específico nos permite, al inyectar verde indocianina (colorante con fluorescencia), valorar el estado de vascularización de los tejidos y asegurar su buena respuesta a la cicatrización. En cirugías de la obesidad se utiliza fundamentalmente en las intervenciones de obesidad asociada a reflujo gastriesofágico (Nissen-Vertical)”, destaca el doctor.

La Unidad de Cirugía de la Obesidad compuesta por tres cirujanos, se ha desplazado recientemente a Estrasburgo para formarse y conocer de primera mano el futuro de la especialidad, la cirugía robótica aplicada a la obesidad. Concretamente, al Centro de Investigación contra el Cáncer del Aparato Digestivo (Ircad) de Estrasburgo. Los especialistas calculan que esta tecnología se integrará en su servicio en cuestión de tres a cinco años y aportará una mayor precisión y visibilidad respecto a las técnicas de laparoscopia actuales. “Actualmente, no disponemos del robot, son muy caros, la relación costo beneficio no es rentable todavía. Sin embargo, en pocos años llegará a ocupar la misma importancia que hoy tiene en urología”, subraya Carlos Durán.