IOB Institute of Oncology organiza en el Hospital Ruber Internacional una jornada sobre cáncer de mama metastásico

IOB Institute of Oncology del Hospital Ruber Internacional ha organizado la jornada “Últimos avances en el tratamiento del cáncer de mama metastásico” y contó con la presencia del Dr. Peter Schmid, director clínico del Centro de Cáncer de Mama St. Bartholomew de Londres y autor del ensayo clínico IMpassion 130 en fase III y publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, que demuestra que la inmunoterapia mejora la supervivencia en algunas pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico.