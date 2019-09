La doctora Ballesta, en el 24 Congreso Mundial de IFSO 2019

Especialista en Cirugía General y Digestiva y actual co-Directora del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta (CLB), ubicado en el Centro Médico Teknon de Barcelona, participará en el 24 Congreso Mundial de la International Federation for The Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO), que se celebra en Madrid del 3 al 7 de septiembre. Esta jornada científica es la reunión bariátrica más importante del mundo a la que asisten cirujanos, personal de apoyo multidisciplinario, investigadores, médicos y otros profesionales de la salud involucrados en la misión principal de IFSO: unirse y educar contra la adiposidad y los trastornos metabólicos.

El Centro Laparoscópico DR. Ballesta (CLB), representado por la doctora Constanza Ballesta y el doctor Arnulfo Fernández, presentarán el próximo jueves día 5 los análisis predictivos de la curación de la diabetes y la evolución de la curación a los seis años de la cirugía.

El mencionado estudio “Valor predictivo del Péptido C” uno de los proyectos de I+T avalado por la Secretaria General de Ciencia e Innovación Española, es un proyecto innovador del que se pueden beneficiar seis millones de diabéticos en España.