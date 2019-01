La Fundación Jiménez Díaz aborda la integridad en las publicaciones científicas

Organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y su Comité de Integridad Científica, este encuentro se enfocó fundamentalmente en la integridad en la publicación de los resultados científicos, abordando los conceptos de autoría, plagio y conflictos de intereses en las publicaciones biomédicas.

“Queremos poner el foco en la transparencia y en la honradez. Además de los aspectos científicos, se deben cuidar los aspectos morales de las publicaciones para que la información no se vea empañada por temas éticos”, señaló la Dra. Ayuso, directora científica del IIS-FJD, quien añadió que “estos problemas son inherentes al ser humano”.

Con este mismo objetivo, en abril de 2017 se creó el Comité de Integridad Científica del IIS-FJD, cuya misión principal es apoyar la calidad de la investigación, contribuir a preservar su integridad y garantizar el seguimiento de las buenas prácticas en investigación, así como atender las consultas y arbitrar en los conflictos que puedan surgir en este ámbito. Y es que la promoción de actividades formativas para los investigadores en estos aspectos es esencial para prevenir desviaciones de las buenas prácticas científicas ni por descuido ni intencionadamente.

La actividad formativa, que despertó un gran interés y participación por parte de los investigadores del IIS-FJD e invitados de otras instituciones, también contó con una conferencia magistral, abierta al público, impartida por la profesora Ana Marušić, del Departamento de Investigación de Biomedicina y Salud de la Universidad de Split (Croacia).

En su ponencia, titulada “Innovación e Investigación responsable: el papel de los editores de las revistas”, habló acerca de la importante labor del editor de publicaciones biomédicas en el cumplimiento de los estándares científicos y académicos exigidos.

La profesora Marušić es experta en materia de integridad y transparencia en investigación [Comité de Investigación de la World Association of Medical Editors (WAME)], además de co-editora del Journal of Global Health, y presidenta de la Asociación Europea de Editores Europeos (EASE) y del Council of Science Editors (CSE).