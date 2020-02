La Fundación Jiménez Díaz entrega sus 16º Premios de Investigación y los 4º Premios en Experiencia del Paciente, Transformación Digital y Salud en su 65 aniversario

Se trata de un acto interno único para los “conchitos”, que viven con emoción ya que, tras la concesión de los citados galardones, tiene lugar la emotiva entrega de los diplomas de honor al personal que cada año cumple 25 trabajando en el centro, todo ello con la participación de la Dirección del hospital y de muchos de sus más de 3.000 profesionales.

Así, la jornada comenzó con la tradicional sesión clínica, titulada este año “Células para curar: Construyendo un medicamento”, e impartida por el Dr. Damián García Olmo, jefe del Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz y autor principal de una línea de investigación liderada desde el Instituto de Investigación Sanitaria del hospital (IIS-FJD) que ha desarrollado la primera terapia celular basada en células madre procedentes de donante aprobada en Europa y producida en España.

Tras esta interesante conferencia, la Dra. Carmen Ayuso, directora del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), dio paso a la entrega de los Premios de Investigación. Una convocatoria para la que este año, dijo, se han recibido once solicitudes de gran calidad que demuestran la vocación investigadora de los profesionales, correspondiendo seis de ellas a la categoría de Investigación Biomédica Clínica y cinco a la de Investigación Biomédica y Experimental.

Premios de Investigación

Así, en la primera de estas categorías, la Comisión de Investigación evaluadora de estos galardones acordó por unanimidad otorgar dos primeros premios ex aequo a las doctoras Blanca Torrejón Moreno y Paula González Alonso por los trabajos de tesis “Mecanismos moleculares de desregulación de la proteína SET y estudio de su valor pronóstico y terapéutico en cáncer colorrectal” e “Identification of molecular mechanisms of acquired resistance to trastuzumab in HER2+ breast cancer”, respectivamente.

Asimismo, se concedió un accésit a la Dra. Marta García Coca, por el trabajo de tesis titulado “Micobacterias no pigmentadas de crecimiento rápido: evaluación de la patogenia de diferentes morfologías de colonia y nuevas estrategias para el tratamiento de biopelículas”.

En cuanto a la categoría de Investigación Biomédica y Experimental, se otorgó el primer premio al Dr. Diego Martínez López por el trabajo de tesis titulado “Identificación de nuevos biomarcadores de aneurisma aórtico abdominal y de aterosclerosis subclínica mediante herramientas proteómicas de última generación”. En esta categoría también se concedió un accésit a la Dra. Cristina Mesa Núñez por el trabajo de tesis titulado “Preclinical Model of Gene Therapy for Leukocyte Adhesion Deficiency Type I”.

Premios y Reconocimientos de Experiencia del Paciente, Transformación Digital y Salud

La Fundación Jiménez Díaz también concedió con motivo de esta efeméride los 4os Premios y Reconocimientos de Experiencia del Paciente, Transformación Digital y Salud, y cuyo objetivo es destacar aquellos proyectos que ofrecen una mayor calidad asistencial y satisfacción de los pacientes.

Este año los doctores Antonio Blanco y Joaquín García Cañete, jefe y coordinador del Servicio de Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, junto a Mónica Cigüenza, supervisora del mismo servicio, recibieron el Premio en Eficiencia por el proyecto Vías Clínicas de Urgencias, mientras que el Premio en la categoría de Salud recayó en la iniciativa Prevención de riesgo de entrada en diálisis, de los doctores Alberto Ortiz y Catalina Martín Cleary, jefe y especialista, respectivamente, del Servicio de Nefrología del hospital.

Por su parte, los doctores Alfonso Cabello y Beatriz Álvarez, de la Unidad de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del hospital, liderada por el Dr. Miguel Górgolas, fueron los encargados de recoger el Premio en Experiencia del Paciente por el proyecto Resultados en Salud (PREMs y PROMs).

Pilares y ejes estratégicos en beneficio del paciente

Los primeros premios, como subrayó Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de la Fundación Jiménez Díaz, demuestran la apuesta del hospital por la investigación, que en su caso se centraliza en el IIS-FJD, y que “permite situarnos a la vanguardia de los avances médicos, ofrecer a los pacientes un acceso precoz a las terapias más innovadoras, respondiendo a sus necesidades de salud y bienestar, atraer y retener a los mejores profesionales, y aspirar a la excelencia en el conocimiento científico”.

Se trata, añadió, de uno de los tres pilares fundamentales de la institución, junto a la asistencia sanitaria y la docencia, “con la que podemos, y debemos, ser parte activa en los avances y formación de las generaciones futuras a través de la transmisión de conocimientos y experiencia” y nos permite, además, “avanzar en nuestros tres ejes estratégicos: la promoción de la salud, la experiencia del paciente y la eficiencia en la gestión”.

Tres objetivos a los que también contribuye el uso de las nuevas tecnologías, cuyos mejores ejemplos se reconocieron en el caso de los segundos galardones entregados. Y es que, dijo Álvaro de la Parra, “la digitalización de la salud nos permite crecer y avanzar hacia una medicina más personalizada, para así continuar ofreciendo un trato excelente a nuestros pacientes, tomando decisiones antes de la aparición del problema sobre la base de la experiencia de los datos de información previa”. “Hoy la salud y la digitalización protagonizarán gran parte de los cambios más importantes que se producirán en el ámbito sanitario”, añadió.

Finalmente, el gerente de la Fundación Jiménez Díaz finalizó sus palabras agradeciendo la “profesionalidad, trabajo y esfuerzo de un equipo humano, el de todo el hospital, con una capacidad de vocación, motivación y saber hacer merecedores del calificativo ‘excelente’” y que han hecho posible los muchos hitos, avances y reconocimientos cosechados por la institución el pasado año, tanto en el ámbito asistencial, como investigador y docente.

Homenaje a los “conchitos” con 25 años de trayectoria

Finalmente, el acto de aniversario de la Clínica de la Concepción y del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas finalizó con la entrega de los diplomas de honor a más de medio centenar de trabajadores que este año cumplieron un cuarto de siglo de dedicación profesional a la Fundación Jiménez Díaz.

Tras la entrega de estos reconocimientos, el Dr. Orencio Francisco Bosch Esteva, jefe asociado del Servicio de Aparato Digestivo de la Fundación Jiménez Díaz, agradeció en nombre de los homenajeados los diplomas recibidos, felicitó a sus compañeros y compartió con todos su experiencia en el hospital a lo largo de sus 25 años de trayectoria en la institución, desde su llegada a la misma, coincidiendo en los primeros años con el Prof. Jiménez Díaz, hasta nuestros días.