¿Qué es la listeriosis? Es lo que muchos se preguntan tras el aluvión de casos en Andalucía en los últimos días. La Listeria es una bacteria, que se adapta a diferentes ambientes y coloniza todo tipo de comidas. Se las ingenia, además, para multiplicarse incluso en el interior de la nevera.

Por eso, la listeriosis es una de las principales causantes de infecciones alimentarias en todo el mundo. Pese a ello, no suele provocar problemas de salud graves. En la mayoría de casos, se queda en una leve gastroenteritis.

Las consecuencias pueden ser trágicas, eso sí, si los afectados son mujeres embarazadas, ancianos o personas con afecciones previas.

Síntomas

Los síntomas de la listeriosis aparecen entre una y cuatro semanas después de haber comido un alimento contaminado. En mujeres embarazadas, los signos pueden confundirse con los de la gripe, lo que dificulta reconocer la enfermedad.

En personas mayores, los síntomas suelen ser dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. También fiebre y dolores musculares. En estos casos, la enfermedad puede llegar a provocar meningitis o encefalitis.

Alimentos contaminados

En los años 90, la Listeria se debía principalmente a la contaminación de embutidos y salchichas. En la actualidad, en cambio, se vincula a productos lácteos no pasteurizados, como los quesos blandos. También en las frutas y verduras crudas.

El brote de Andalucía ha sido relacionado con una carne mechada fabricada por la firma Magrudis.

Para evitar contraer la infección, hay tres pautas sencillas a seguir. La primera, lavar bien las frutas y verduras que se van a consumir. En segundo lugar, refrigerar adecuadamente los alimentos y no mezclar en la nevera las hortalizas con las comidas ya elaboradas. Y, por último, no consumir lácteos y preparados que no hayan sido pasteurizados.

Más casos

Los casos por listeriosis han aumentado en los últimos años. Y el repunte en Andalucía en los últimos días ha provocado la alarma sanitaria.

La comunidad andaluza ha elevado ya a 80 los afectados por el que es el mayor brote registrado en España. El Gobierno investiga, además, si la dolencia ha causado dos abortos en mujeres embarazadas.

De los afectados, 56 están hospitalizados y otros 6 en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Además, hasta 15 embarazadas están en vigilancia.

La infección se ha extendido ya a Extremadura, que ha confirmado el primer caso de la enfermedad. Y otros cuatro tienen síntomas compatibles con la infección.