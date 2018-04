La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con las cinco Direcciones de Área Territorial, y con la que el hospital viene colaborando cada año desde 2015, persigue acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando mediante estancias educativas en diferentes empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias.

“Se trata de facilitar a los alumnos información y experiencias reales en empresas de sectores de su interés, como el sanitario, con el fin de que puedan observar cómo se desarrolla su actividad, e incluso participen en ella, para poder elegir con mejor criterio el camino a seguir en sus estudios, orientado a sus intereses profesionales”, explica el Dr. Javier Arcos, subdirector médico del hospital.

Este año, en las actividades programadas para los estudiantes, además del Dr. Arcos, quien les habló del funcionamiento general del centro, participaron las direcciones de Calidad, Admisión y Atención al Paciente, que abordaron aspectos como las auditorías y reconocimientos, la medición de la satisfacción de los pacientes y acciones de mejora y la gestión de citas y listas de espera.

Asimismo, en el Servicio de Farmacia los alumnos aprendieron cómo se prepara la medicación de los pacientes ingresados y los controles y registros a seguir, entre otras funciones del departamento, mientras que la Dirección y la enfermera de Continuidad Asistencial explicaron igualmente sus funciones y responsabilidades.

La gestión de casos de problemática social o los traslados de pacientes a centros sociosanitarios o de larga estancia fueron algunos de los temas analizados por el trabajador social del hospital con los estudiantes, que también visitaron el Laboratorio y el Almacén y conocieron la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza en el centro.

En cuanto a los servicios médicos implicados en el programa, “desde el hospital se procura siempre atender los intereses expresados por los alumnos para que todos puedan conocer aquellos que, a priori, se alinean más con su vocación”, asegura su subdirector médico. Este año participaron más de 20, incluyendo Alergología, Anestesia, Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Enfermería, Endocrinología, Ginecología, Hematología, Cirugía Maxilofacial, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Rehabilitación, Traumatología, Urgencias y Urología.

Experiencia satisfactoria e ideas de mejora

Los estudiantes valoraron muy positivamente su experiencia en el Hospital General de Villalba a tenor de las opiniones vertidas en los cuestionarios de satisfacción que cumplimentaron al término de la misma.

“Me ha gustado muchísimo esta experiencia porque he podido conocer zonas que no sabía que existían y que creo que nunca hubiera podido ver como paciente; he descubierto la cantidad de sectores que trabajan aquí y que tienen una gran importancia”, decía uno de los alumnos, S. N., asegurando que la estancia en el centro le ha ayudado mucho a confirmar su predilección por “todo lo que tenga que ver con sanidad”. En la misma línea se manifestaba su compañero C. D. M., quien aseguraba haber disfrutado mucho descubriendo cómo funciona un hospital. “Me ha ayudado a definirme porque no lo tenía muy claro; creo que trabajar en un hospital puede ser mi futura profesión porque ser cirujano es mi vocación”, añadía.

También, como cada año, se han recibido cartas de agradecimiento de algunos padres de estudiantes que han participado en el programa y de los propios centros educativos. Y es que, como manifestaban desde el Colegio Salesianos El Pilar, “es de gran ayuda que cada vez puedan participar más organizaciones y empresas en este proyecto, ya que los alumnos complementan con esta experiencia la orientación académica y profesional que se requiere durante este año”. “Estamos realizando evaluaciones de la experiencia, y el sentir general es muy satisfactorio, por lo que os lo queremos agradecer vuestra colaboración”, apuntaban manifestando su deseo por continuar esta colaboración en los próximos años.

Adicionalmente, en las encuestas realizadas a los alumnos se les invita a participar en la mejora de la calidad del servicio ofrecido en el centro proponiendo y explicando brevemente una idea para conseguirlo, entre las que el hospital elige una ganadora. Este año la idea seleccionada sugiere la implementación de algún servicio de atención a los niños que amenice el tiempo que pasan en el hospital mientras acompañan a sus padres a consulta, realización de pruebas o gestiones médicas.

“Aunque no siempre pueden ponerse en práctica, además de la ganadora, en cada edición se recogen numerosas iniciativas que siempre se valoran y analizan, ya que ayudan a humanizar la asistencia ofrecida en el centro”, concluye el Dr. Arcos.

Hospital General de Villalba

El Hospital General de Villalba es un centro sanitario público integrado en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que ofrece atención sanitaria en más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas, y con equipamiento de la más alta tecnología sanitaria, a más 115.000 habitantes del noroeste de la Comunidad de Madrid. En concreto, a los vecinos de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, aunque cualquier madrileño que lo desee puede escoger este Hospital a través de la Libre Elección.

La nueva dotación sanitaria ofrece cerca de 200 habitaciones individuales y equipamiento de alta tecnología sanitaria como 1 TAC, 2resonancias magnéticas, una sala de hemodinámica, una sala de medicina nuclear con gamma cámara y 12 equipos para las salas de radiología digital e imagen médica (con entre otros, 2 mamógrafos y 4 ecógrafos).El Hospital está dotado asimismo con 12 puestos de UCI, 85 de urgencias, 47 puestos de Hospital de día, 2 salas de dilatación, 4 paritorios,94 consultas y gabinetes de exploración y 18 puestos de hemodiálisis, entre otros.