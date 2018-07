Cinco eran los concursantes que quedaban en pie en esta semifinal de ‘Masterchef’. Uno de ellos no llegaría a la final y eso se notó en esta entrega en la que se elegía a los 4 finalistas. Con una gran bronca de por medio y Oxana como favorita, finalmente fue Dani el que tuvo que decir adiós al concurso. Se quedaba así el ‘tapado’ de la edición, Toni.

Para su primer reto, los aspirantes tuvieron la visita de Miri, concursante del año pasado. Los jueces les hicieron reproducir postres de conocidos chefs con Estrella Michelín.

Fue la rusa, Oxana, la gran favorita de esta prueba. Su premio no fue solo contar con una ventaja en el reto de exteriores sino también trabajar durante un año en las cocinas del Complejo Catalonia Bávaro en República Dominicana. Y eso que durante el cocinado estuvo a punto de abandonar su cometido entre lágrimas. Pepe se encargó de animar y abrazar a la aspirante, asegurando que tenía “talento de sobra”.

Oxana justa finalista de #MasterChef como ha sufrido en esas cocinas… . exitos y espero que llegue a triunfar porque lo mereces @OxanaMChef6 por otro lado que feo el gesto de @KettyMChef6 al oir que Oxana era finalista, se me termino de caer del todo. Tene los humos muy subidos pic.twitter.com/A9xSVTVb5l

#MasterChef He llorado con Oxana y su premio.

Yo quiero que Oxana gane #MasterChef , al principio no gustaba de ella, pero resulto ser la concursante mas genuina de todos

Para la prueba de exteriores, ‘Masterchef’ quiso homenajear a las mujeres de la gastronomía española, en el Club Alma Sensai. Todos tuvieron que trabajar en un mismo grupo aunque la valoración fue individual.

Los aspirantes tuvieron que cocinar cuatro platos para 15 mujeres que se caracterizan por tener los mejores paladares de España.

Oxana volvía a ser protagonista al tener un encontronazo con Samantha. La juez se indignó al ver el aspecto del praliné que estaba preparando. Una gran bronca que muchos interpretaron como demasiado dura. Sin embargo, causó el efecto esperado. La rusa se puso las pilas y consiguió hacer su plato en condiciones.

El veredicto del jurado hizo que Dani, Oxana y Marta se fueran a la prueba de eliminación. Los tres tuvieron que hacer un postre sobre lienzo. El peor fue el joven bombero, que decía adiós por segunda vez. Y es que había sido repescado hacía unas semanas.

Muchos apoyaron en Twitter la decisión. Algunos también cargaron contra Marta por su manera de hablar y cocinar.

#MASTERCHEF sean menos obvios por favor… tantas ganas de que se vaya Dani tenian? Nunca hacen reposteria en prueba de eliminacion pero claro justo lo hacen para salvar a Oxana y Marta. El peor programa que vi de masterchef, me dio pena Dani no pudo competir ahi.

La rabia que me y dado cuando se ha ido @DanielMChef6 peor que cuando rompieron a mi alcalde y alcaldesa 😍#masterchef va rompiendo a la familia poco a poco, ahora a Dani de Oxana, estos 4 si deberían de haber sido finalistas, no ketty y Toni que no se merecen ni el agua

