Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son las causantes de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y constituyen un importante problema de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. En general las mujeres padecen más ITS asintomáticas, al contrario que los hombres, pero en estos la prevalencia es mucho mayor.