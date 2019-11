Pilar y Félix; Emilio y Gloria; Carmen y Víctor; y Ramón y José son los protagonistas del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2019. Como cada año, Loterías del Estado ha presentado su campaña, todo un clásico ya de estas fechas. En esta ocasión se trata de cuatro historias que irán estrenándose en televisión semanalmente.

El lema de este año es la unidad, apelando a que no haya “fronteras sociales ni territoriales”. Un mensaje muy claro en un momento convulso político y de disturbios en Cataluña.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha aprovechado, de hecho, la presentación del anuncio para lanzar un mensaje de unidad. “Cuando compartimos un décimo, compartimos mucho más, y lo compartimos desde hace 200 años”, ha dicho. Y ha recordado que el sorteo se celebró incluso durante la Guerra Civil. “Todo se podía dejar de hacer menos la Lotería de Navidad”, ha apuntado.

Este año, a diferencia de otros, serán cuatro las historias que se puedan ver. Cada una de ellas protagonizada por una pareja. Algunos son amigos. Otros familia. Y a todos les une un décimo de Lotería.

Pilar y Félix

La primera de las historias es la Pilar y Félix. El segundo visita a la primera, que es su exnuera. Y lo hace por un motivo muy concreto. “Sabes que todos los años cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos… y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo (…). Para mí sigues siendo de la familia”, le dice Félix a Pilar. Ella no puede evitar emocionarse y llorar ante un espectador a quien la emotividad también traspasa la pantalla.

Emilio y Gloria

La segunda de las historias arranca en una mediana empresa. Para Emilio es su primer día de jubilación, pero ha decidido ir a “cerrar algunas cosas”. Allí se da cuenta de que Gloria lo tiene todo bajo control. Incluido el número de la Lotería de Navidad. “Lo he elegido yo”, le dice Gloria. “¿No te parece que para ser la nueva gerente esto no es lo más importante?”, le recrimina Emilio. “Mira el número anda, es una fecha”, le contesta.

Al ver el décimo, Emilio no puede evitar emocionarse porque es la fecha en la que inauguró la empresa, “hace ya 40 años”. Al final del anuncio se descubre, además, que Emilio y Gloria son padre e hija.

Carmen y Víctor

Víctor es enfermero y cuida de Carmen, en silla de ruedas y algo desanimada. Acompañada por él, ella va camino a una prueba médica y escucha hablar de la Lotería de Navidad. “¿No te has enterado? Este año nos va a tocar”, dice alegre Víctor. Al ver que su paciente tuerce el gesto, cambia de rumbo y va a por un décimo a su taquilla. “No tengo bolsillos para la cartera”, dice ella, emocionada. “Ya me lo darás”, le contesta Víctor.

Ramón y José

Los protagonistas en esta ocasión son Ramón y José. José es el novio de Sofía y va a cenar a casa de los padres de ella, donde está Ramón, su suegro. El padre reparte entre sus hijas, como todos los años, décimos de Lotería de Navidad. Pero en el sobre de Sofía no aparece José porque “con ese chico acaba de empezar”.

La comida se convierte en el clásico toma y daca entre un padre y el novio de su hija. Pero José da un golpe de efecto. “El otro día compré un décimo a mis padres y he comprado también uno para vosotros”, dice. Algo que sorprende a Ramón, que trata de enmendar su error.