Ante un centenar de personas, el pasado sábado varios operarios retiraban la estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles. Una escena captada por decenas de móviles, que inmortalizaban un acto con el que la ciudad estadounidense pretende quitarse la vergüenza de honrar “al autor de un genocidio”.

Entre los asistentes, el concejal Mitch O’Farrell, el líder de la cruzada angelina contra los símbolos de la conquista española en la ciudad. Precisamente fue él quien compartió en Twitter el momento en que los operarios retiraban la estatua de Colón.

More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE

— Mitch O'Farrell (@MitchOFarrell) November 10, 2018