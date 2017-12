Un panettone farcito con ingredienti natalizi, non vi resta che assaggiarlo!⠀ Trovate la ricetta sul nostro sito 👉🏻 il link diretto è in bio! 😍 ⠀ -⠀ INGREDIENTI :⠀ Ingredienti per 1 panettone⠀ tempo di preparazione: 20 minuti⠀ Livello: Facile⠀ • Salmone/Caprino/Aneto;⠀ •Burro/Uova di Lompo;⠀ •Tonno/Mayo;⠀ •Gamberetti/Salsa rosa.⠀ -⠀ #chefincamicia #chef #panettonefarcito #panettone #salmone #caprino #natale #yummy #taste #food #foodie #igersfood #yummy #goodfood #taste #italianfood

A post shared by Chef In Camicia (@chefincamicia) on Dec 20, 2017 at 11:16am PST