Fonsi puede presumir de haber logrado superar todos los récords en YouTube con su ‘Despacito’. Miles de millones de reproducciones desde que lanzara la canción antes de Navidades y sigue subiendo.

Por eso, no es de extrañar que cientos de personas en todo el mundo hayan decidido hacer sus propias versiones. Al margen de parodias y cambios de letra, -como hicieron Los Morancos en España-, repasamos las 5 mejores versiones que se han hecho del tema.

Luka Sulic y Stjepan Hauser acumulan ya más de 7.167.700 reproducciones en YouTube con su versión a chelo de ‘Despacito’. En su vídeo, muchos son los que ya han comentado que su interpretación mejora con creces la original, pese a que ninguno de ellos se lanza a cantarla, por lo que es únicamente instrumental. “Puedes oír las palabras en las notas”, dice una usuaria del portal asombrada. Tal ha sido su éxito, que incluso en sus conciertos ya les piden que la toquen ante su público.

2. Con más de 6.845.430 visualizaciones arrasa Carolina García, que ha optado por una versión a piano, acompañada por Sergio López. Ambos se marcan una dulce versión a ritmo de balada que parece cambiar por completo al ‘Despacito’ original. “Adoro esta versión mucho más que la original”, dice un usuario en YouTube. La mayoría ve ya a la joven triunfando en los escenarios. De momento, ha logrado colar su versión de Fonsi entre las canciones más escuchadas de Spotify.

3. La francesa Sarah Hage, conocida en YouTube por sus versiones en francés de los éxitos más escuchados, ha logrado ya superar con su ‘Tout Doucement’, -que es como ha traducido ‘Despacito’ al idioma de Moliére-, las 26.024.150 visualizaciones. Y eso que la joven publicó el vídeo el pasado 17 de mayo. Muchos son los que le dan las gracias por traducir al francés la canción mientras que otros, simplemente, agradecen a la cantante haber aportado dulzura y un sonido diferente a la canción de Luis Fonsi.

4. Entre las 5 mejores versiones de ‘Despacito’ no podía faltar el español José Asunción, que se fue hasta el madrileño Templo de Debod para grabar su versión a violín eléctrico. “Realmente la canción no me gusta pero tocada así da gusto oírla!!!!se me puso la piel de gallina!!!excelente interpretacion!!”, le dice una usuaria en su canal. Su éxito supera ya las 6.104.470 reproducciones en YouTube y ha hecho que otros muchos descubran sus covers de Shakira o Ed Sheeran entre otros.

5. Por último, a destacar la versión a saxo del músico Facundo Pisoli, que ha superado ya las 5.673.260 visualizaciones en el portal de vídeos. El joven se lanzó a interpretarla en un restaurante, dejando boquiabiertos a los comensales y logrando arrasar en YouTube, donde acumula elogios por su pericia.