Parece que Even Spiegel, el CEO de Snapchat, o bien no ha aprendido la lección o bien confía mucho en que su aplicación cope el mercado de las stories. Si no, no se explica que Google vaya a vengarse de la misma manera que lo hizo Facebook cuando Spiegel rechazó la oferta de compra por parte de Zuckerberg por 3.000 millones de dólares.

Aquel ‘no’ a tan suculenta oferta provocó que Facebook creara Instagram Stories, desbancando a la idea original de Snapchat.

Ahora, le acaba de ocurrir lo mismo con Google. El buscador intentó sin éxito comprar Snapchat y ya prepara su propio stories. En su caso, eso sí, se centrará en copiar la herramienta de noticias que ya tiene la aplicación de Spiegel.

La fecha de salida de Stamp, como se llamará esta nuevo función de Google, no ha trascendido pero sí algunos detalles de cómo será. Stamp permitirá crear pequeñas revistas con noticias en forma de stories y los contenidos podrán combinar texto con vídeos, fotos y demás formatos multimedia. Una apuesta por lo visual y por la interacción, que funcionará a modo de agregador de noticias.

Sin duda, con esta noticia, Even Spiegel debería preocuparse. Algo que no le sucedía hasta ahora. En 2011, cuando Snapchat llegó al mundo, parecía que no tendría competencia que pudiera eclipsar su éxito. La idea era original, proponiendo un nuevo concepto de red social en la que ganaba lo efímero entre el público millennial. Sin embargo, tras la llegada de Instagram Stories, -que en un año ha alcanzado ya 12 millones de usuarios mensuales sólo en España-, el reinado de Snapchat comienza a tambalearse.

La red social podría terminar de caer con la entrada al mercado de Stamp, de la mano del gran gigante de Internet a quien, pese a eso, no domina las redes sociales.