El vídeo más visto de la historia de YouTube, el tema ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ha estado temporalmente fuera de la plataforma de vídeos este martes a causa de un hackeo.

Este vídeo no ha sido el único afectado. Otros clips musicales muy populares, de artistas como Chris Brown, Shakira, DJ Snake, Maroon 5, Selena Gomez, Drake, Katy Perry o Taylor Swift, han sido eliminados de YouTube, como consecuencia del ataque sufrido por la plataforma que se han atribuido los ‘hackers’ Prosox y Kuroi’SH.

Además de suprimir estos vídeos, los ciberatacantes han logrado modificar algunos elementos como títulos o las miniaturas de estos contenidos en los resultados de búsqueda de Google.

Muchos lnternautas se han hecho eco en las redes sociales de este hackeo. En el caso de ‘Despacito’, algunos han mostrado su indignación, aunque también ha habido quienes, en clave de humor, han bromeado con que era una buena noticia. Posteriormente, el vídeo ha vuelto a estar disponible, con su número de visitas intacto.

This is the first time I get to see a @YouTube account compromised ( @LuisFonsi's) and a title changed on his 5-billion-views' hit, "#Despacito". pic.twitter.com/4UHUf02Ty2

— Gianluca Varisco (@gvarisco) April 10, 2018