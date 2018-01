¿Quién no ha recibido alguna vez un mensaje en el que se avisa que WhatsApp borrará la cuenta si no se envía ese texto a 10 personas? ¿O aquién no le ha llegado el típico avisando de algún descuento en alguna tienda? Son textos falsos y lanzados en cadena que ahora WhatsApp quiere frenar.

A diferencia de Facebook o Twitter, WhatsApp no tiene aún una manera de detectar mensajes en cadena y fake news. Por eso, el servicio de mensajería le ha declarado ahora la guerra para evitarlos.

Al parecer, WhatsApp está probando un sistema para marcar con banderas, -‘flags‘ en inglés-, los mensajes que se repitan constantemente en los chats. Textos que se reenvíen en grandes números pondrán en alerta a la aplicación, que podría intermediar para avisar al usuario de que está compartiendo algo inadecuado.

Una web especializada en WhatsApp y un blog centrado en la aplicación, que suelen adelantar muchas de las características de la misma, han sido quienes han hecho pública esta novedad.

De momento, y aunque declarándole la guerra, WhatsApp no tiene pensado eliminar o bloquear los mensajes en cadena. Solamente incluirá al lado un letrero avisando de que se trata de un mensaje compartido muchas veces. Por lo que podría tratarse de uno fraudulento o en cadena. Se pretende así evitar que se siga propagando. Eso sí, no evitará que de vez en cuando te llegue alguno de ellos.

En caso de hacer caso omiso y querer reenviar el mensaje, aparecerá otro aviso más al usuario. Una manera de intentar que se lo piense dos veces. No sólo antes de leerlo, sino creer lo que pone y/o volver a compartirlo.

Todavía no se sabe cuándo podría estar esta característica disponible ni mucho menos está confirmado que vayan a implementarlo realmente. Pero sí es la primera medida obvia para terminar definitivamente con este tipo de mensajes en cadena y fake news.