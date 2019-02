“Que no insista. No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi. Y hay cosas en las que siempre hay que hacer caso a una madre”. Así se expresaba Santiago Abascal en su cuenta de Twitter para rechazar de nuevo una entrevista con el presentador de ‘Salvados’ (La Sexta).

Que no insista. No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi. Y hay cosas en las que siempre hay que hacer caso una madre. https://t.co/EbUiBfvFRU — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 23, 2019

Abascal daba una razón de lo más irónica, surrealista y ‘maternal’ para decir “no” a Évole otra vez. Y es que desde que Vox irrumpiera en el panorama político, el presentador ha intentado mantener un cara a cara con el líder de la formación.

El equipo de ‘Salvados’ lleva desde el mes de octubre intentando concertar una entrevista con Abascal. Pero, se le resiste. Y es que el líder de Vox no está por la labor.

Aunque el partido no daba una explicación oficial a ‘Salvados’, era su líder el que daba una razón un tanto surrealista a su “no”. Abascal hace referencia a la entrevista que Évole realizaba a Otegi.

Motivos estratégicos

Sin embargo, desde Vox apuntan también a otros motivos. Entre ellas, que no quieren conceder entrevistas a programas que no sean en directo. Con ello evitarían la edición de las declaraciones.

También aseguran que los constantes insultos hacia Vox y lo que ellos consideran “malas prácticas” para colarse sin acreditación en la campaña electoral de Andalucía les hacen “muy difícil colaborar con el programa”.