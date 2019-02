Por tercera semana consecutiva, ‘Secretos de Estado’ se convierte en la ficción más vista del miércoles. La serie superó a su competidor más directo, ‘Matadero’, y luchó contra la inercia de quienes se quedaron a ver ‘Maestros de la costura’ tras el partido de Copa del Rey que enfrentó a Real Madrid y Barcelona, y que alcanzó un 35,9% de share y una media de 7.168.000 espectadores.

Pese a que le costó arrancar, ‘Secretos de Estado’ fue ganando cuota según pasaban los minutos. Así, llegó a alcanzar un 13,3% de share a las 00:24 horas. De hecho, y aunque arrancó con un 10,2%, la serie fue ganando terreno y subiendo cuota de pantalla. Ese inicio titubeante, tras el final del partido de fútbol, le llevó a marcar una media de 11,1% de share. En espectadores, eso sí, venció de nuevo a sus rivales, ya que alcanzó una media de 1.636.000.

Algo menos acumuló ‘Maestros de la costura’, que se quedaba en 1.513.000 espectadores. La larga duración y los buenos primeros minutos tras el encuentro de Copa del Rey, le hicieron subir hasta el 13% de cuota de media.

Por debajo de ambas opciones, ‘Matadero’, que no alcanza los dos dígitos. La serie de Antena 3 se queda en un 9% de share y una media de 1.281.000 espectadores.

Por su parte, Cuatro marcó un 6,9% de share y 1.001.000 espectadores con la película ‘Secuestrado’. Y en La Sexta, Cintora despedía la temporada de ‘Carretera y manta’ con un 4,5% de cuota y 624.000 espectadores de media.

Las claves del tercer capítulo

El tercer capítulo de ‘Secretos de Estado’ viajó al pasado de algunos protagonistas. Así, se mostró a una pasional y romántica Primera Dama. ‘Ana Chantalle’ aparecía en uno de los flashback besándose con su amante en una azotea. Una escena que presenciaba ‘Andrés’, el jefe de seguridad, que no dudaba en contarle todo al Presidente.

La serie descubrió también que la Primera Dama era conocedora de la aventura de su marido con su jefa de prensa desde hacía tiempo. De hecho, fue ésta quien le envió a ‘Ana’ las fotos en las que ambos aparecen besándose. Todo ello formaba parte de un plan que beneficiaría a ambas. Sin embargo, la reacción del Presidente en su conversación con su mujer no era la esperada, despertándose el lado más oscuro del líder del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente ‘Guzmán’ deja claro su plan para no perder a su familia. Él no tiene intención de hacer pública su relación con ‘Paula’ ni tampoco dejará a ‘Ana’ que se marche con su amante. Por eso, no dudaba en encargarle a ‘Andrés’ el trabajo sucio.

El único que puede resolver todas las dudas tras el intento de asesinato al Presidente es ‘Carlos Castillo’. El agente del CNI recibe luz verde de ‘Gutiérrez Casas’ e intentará desenmascarar a ‘Ana’.