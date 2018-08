Al menos dos peatones han resultado heridos este martes en Londres tras atropellar un coche a varias personas y estrellarse después en las barreras de seguridad del Parlamento británico. Los hechos, que ya investiga una unidad antiterrorista, sucedían a las 7:37 horas local (8:37 horas peninsular española).

El conductor del coche era detenido por la policía en el mismo lugar del choque. Los servicios de emergencias atendían a varias personas. Entre ellas, los dos heridos por lesiones que no se creen graves.

La zona ha sido acordonada inmediatamente y la estación de metro de Westminster está cerrada.

Varios tuiteros han mostrando la contundente respuesta de la policía. Las imágenes en redes sociales dejan ver cómo han desplazado hasta el Parlamento de Londres docenas de agentes armados y diez patrullas aún permanecen en el lugar.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018