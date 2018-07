Barack Obama y su mujer, Michelle, visitaron la semana pasada fugazmente Madrid. Su apretada agenda de eventos de negocios y conferencias, también les dio una tregua para disfrutar de la gastronomía de la capital española.

Así, Michelle Obama, acompañada de amigos y de sus agentes de seguridad, fue a uno de los restaurantes de moda madrileños, Numa, del grupo Paraguas. El menú que degustaron se compuso de entrantes para compartir, burrata con caponata vegetal, flores de calabacín crujientes con crema de anchoa, stracciatella de Andria con tomate, ternera y trigueros de Granada con cremoso de parmesano y parmigiano de berenjenas. Después cada comensal eligió un plato, desde tartar a lenguado al limón de Capri o dorada al acqua.

Pero la estrella del banquete fue el vino. La exprimera dama estadounidense y sus acompañantes eligieron Valduero 6 Años, un caldo de la Ribera del Duero de las bodegas Valduero en Gumiel de Mercado (Brugos). Tan fascinada quedó Michelle con este vino que, al terminar la comida, preguntó al sumiller dónde podía conseguirlo en Estados Unidos.

Pero no sólo a la mujer de Obama ha conquistado el Valduero 6 Años. También al conocido escritor británico Ken Follet, autor de ‘bestsellers’ como ‘Los pilares de la tierra’, ‘Una columna de fuego’ o ‘La caída de los gigantes’.

Al conocer los gustos enológicos de la exprimera dama de Estados Unidos, Ken Follet escribió en su cuenta de Twitter: “Parece que a Michelle Obama le gusta mi vino español preferido”. Adjuntó, además, una foto de la botella. No en vano, el escritor es miembro de la Membresía de la Tenada, el primer club social enfocado al vino creado por Valduero, lo que le hace embajador de la bodega.

It seems Michelle Obama likes my favourite Spanish wine, Valduero 6 Anos. @BodegasValduero

