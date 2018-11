El acuerdo final del Brexit está más cerca que nunca. Aunque no rematado del todo. El Gobierno británico ha asegurado que hay un entendimiento “técnico” entre Londres y Bruselas, pero falta el respaldo político. Algo que buscará Theresa May este mismo miércoles.

Muchos se preguntan qué pasará ahora y cuáles son los pasos a seguir. Desde las nuevas fechas a si habrá una cumbre este mismo mes. Repasamos y respondemos 10 cuestiones al respecto.

Actual situación

Este martes, ambas partes negociadoras daban el acuerdo por hecho, a nivel técnico al menos. Listo solo para ser respaldado de manera política.

Si el Gobierno británico, dividido totalmente, da el visto bueno, la UE convocará un Consejo Europeo con los líderes de los 27. Y se pondrá con ello punto y seguido a esta parte del Brexit, la más complicada.

El acuerdo de salida ocupa alrededor de 500 páginas y aborda cuestiones como la frontera de Irlanda del Norte.

Acuerdo esta semana

Esta semana, las dos partes negociadoras se han puesto de acuerdo en Irlanda del Norte. Sin duda, el tema que más obstaculizaba. La prioridad absoluta era evitar fronteras duras entre las dos irlandas, con control de pasaportes y colas como en el pasado.

Algo impensable a nivel social, económico y político tras veinte años de cooperación tras el Acuerdo del Viernes Santo.

Theresa May aceptó la mayoría de condiciones de Bruselas. Pero sus socios de la DUP se niegan. Sin embargo, parece que al menos entre Londres y la UE ha habido acuerdo al respecto.

Backstop

Londres ha dado indefinidas propuestas de grandes desarrollos tecnológicos que controlarían las fronteras sin necesidad de inspecciones. Algo que lleva a un callejón sin salida.

Por eso, Reino Unido tendrá que aceptar el llamado ‘backstop’. Una garantía o póliza de seguros de que no habrá fronteras duras. La fórmula final consensuada establece un mecanismo por el que hay un decreto aduanero británico, pero que tendrá cláusulas específicas y más profundas para Irlanda del Norte.

Cumbre de emergencia

A estas alturas, es muy probable. Aunque algunos expertos opinan que finalmente será en diciembre. El mensaje de los 27, por su parte, es muy claro. Quieren un acuerdo ya y las reuniones son para trabajar y sacar conclusiones.

Calendario

Las fechas han ido cambiando y los plazos se han retrasado. La única fecha segura, dicen, es el 29 de marzo de 2019. Ese día se dará por finalizado el periodo de Brexit y se hará efectivo.

Un acuerdo definitivo tiene que ser respaldado por la Eurocámara y por el Parlamento Británico. Así que todo depende de cuándo lleven a cabo esos trámites. Se estima que puedan ser tres meses, así que se podría negociar hasta diciembre. Algunos auguran que la firma oficial se podría producir en enero.

Ampliación del plazo

Con la unanimidad de la UE y de Reino Unido, el plazo del 29 de marzo podría ampliarse. Pero si se retrasase habría dos problemas. Por un lado, el agotamiento. Los 27 se han mostrado ya hartos del Brexit y están deseando cerrar la salida. No quieren más prórrogas.

El segundo problema son las elecciones europeas de mayo de 2019. El trabajo está hecho pensando que Reino Unido ya no estará en la UE. Pero si se aplaza, los británicos tendrían que participar, si no se encuentra una fórmula legal antes. Y no parece fácil encontrarla.

Periodo transitorio

Ambas partes acordaron un periodo transitorio, que se fijó en 21 meses desde marzo de 2019, por lo que el final sería en diciembre de 2020. En ese tiempo, se irían poniendo en marcha todas las cuestiones pactadas.

May está dispuesta a dar más tiempo para ello y arreglar bien la relación futura, sobre todo en las fronteras. En ese periodo, además, Reino Unido no estaría ni dentro ni fuera. Respetaría las reglas de la UE pero no tendría voz ni voto. Y tendría que seguir pagando su parte proporcional de los costes comunitarios.

Sin acuerdo

Podría no haber acuerdo, aunque no es lo deseable. Y es que la desconexión sería brusca y con consecuencias imposibles de prever. La Comisión trabaja para tener un plan de contingencia en caso de que se diera. Y Reino Unido también. Aunque las primeras semanas serían caóticas.

Escenario más probable

Embajadores y ministro creen que habrá un acuerdo. Aunque el Gobierno británico puede saltar por los aires en cualquier momento.

Habrá temas en el aire, algunos resueltos de forma provisional y otros más fácil de que sean definitivos.

Segundo referéndum

Los planes de realizar un segundo referéndum siempre sobrevuelan a Reino Unido, el único al que le compete. La UE no tiene voz ni voto en ese tema. Pese a ello, algunos líderes, como Pedro Sánchez, creen que sería lo adecuado. Y muchos británicos también.

Sin embargo, ni tories ni laboristas lo contemplan. Si se realizara finalmente y saliera el sí a la permanencia, sería fácil encontrar los mecanismos para que así fuera.