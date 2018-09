En 200 días el Brexit será una realidad. Al menos si se cumplen el plan diseñado por Theresa May, que debería concluir con la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. La primera ministra británica libra en estos momentos una batalla en dos frentes. Por un lado, lucha con Bruselas por conseguir las condiciones más ventajosas posibles y, por otro, contra la mitad de su propio partido.

El conocido como plan de Chequers de May ha provocado una guerra civil sin precedentes en el seno de los conservadores británicos. Los ‘tories’ se dividen entre los que apoyan el Brexit light de la primera ministra y los que apuestan por una ruptura total con la Unión Europea. El máximo representante de estos últimos, que podrían ser más de 80 diputados, es el exministro de Exteriores Boris Johnson.

Los escenarios que se contemplan son múltiples y variados y nadie se atreve a descartar que todo pueda acabar en una falta de acuerdo con Bruselas, en unas nuevas elecciones o incluso en la celebración de un nuevo referéndum. Tal y como recoge Carlos Fresneda en ‘El Mundo’, estas son algunas de las fechas clave para los próximos meses, abiertas siempre a todo tipo de novedades:

12 de septiembre

La Operación ‘Chuck Chequers’ (Desechar Chequers) pasa esta semana a su segunda fase: la presentación del plan alternativo para el Brexit, bautizada como Canada ‘plus’ (siguiendo el camino trazado por el acuerdo comercial de la UE con Canadá) y apoyada por el exministro para la salida de la UE David Davis. El principal instigador es, sin embargo, el diputado ultraconservador Jacob Ress-Mogg, al frente del influyente ‘think tank’ European Research Group.

20 de septiembre

May asiste a la cumbre de la UE en Salzburgo y planea aprovechar su aclimatamiento de este verano en Austria, Italia y Suiza para convencer a los otros 27 líderes europeos de las bondades de su plan de Chequers, que propone el “alineamiento regulatorio” para las mercancías y el final de la libertad de movimientos cuando se consume el divorcio.

30 de septiembre

Arranca en Birmingham la Conferencia Anual del Partido Conservador, en la que Johnson podría interpretar el papel del gran saboteador, siempre y cuando sea capaz de superar el golpe bajo del divorcio por ‘adúltero’ que le ha pedido al cabo de 25 años su segunda esposa, Marina Wheeler. A Johnson le bastaría con el respaldo del 15% de los diputados conservadores (48) para presentar una moción de confianza contra May. Está sin embargo por ver si es capaz de resucitar tras su último desliz amoroso con la exjefa de prensa de los ‘tories’, Carrie Symonds.

18 de octubre

Nueva cumbre de la UE, en la que inicialmente debería haber quedado cerrado el acuerdo con las líneas maestras del Brexit y la futura relación comercial entre Londres y Bruselas. Las dos partes reconocen sin embargo que quedan demasiados cabos sueltos para llegar a un acuerdo por esas fechas. La UE insiste, sin embargo, que en esa cumbre debería quedar resuelta la fórmula para evitar la vuelta a frontera dura en Irlanda.

13 de noviembre

La fecha fijada inicialmente para la cumbre extraordinaria sobre el Brexit. La convocatoria de una reunión especial y monotemática refleja el interés de ambas partes en seguir limando posturas y hacer todo lo posible por evitar un ‘no deal’: la falta de acuerdo que dejaría al Reino Unido bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio y que tendría graves efectos económicos a ambos lados del Canal de la Mancha.

13 de diciembre

Nueva cumbre de la UE y última oportunidad para cerrar el trato para consumar el divorcio, acordar una período de transición y cerrar las líneas maestra del futuro acuerdo de relación comercial.

Enero de 2019

La prueba definitiva, en el Parlamento británico. El acuerdo con la UE debería someterse a votación en la Cámara de los Comunes. Theresa May no tiene garantizado hoy por hoy el apoyo de su propio partido. El ‘brexitero’ mayor Steve Baker asegura contar con el respaldo de al menos 80 diputados ‘tories’ que podrían dinamitar el plan de May en el momento de la verdad. El Parlamento debería aprobar también una última Ley de Retirada o Implementación para establecer el nuevo marco legal.

Febrero de 2019

Para que el acuerdo de retirada sea efectivo, debe contar con el voto favorable en el Parlamento Europeo y contar con el apoyo de una ‘supermayoría’ de los líderes europeos, representando al menos 20 de los 27 países o al 65% de la población.

29 de marzo de 2019

A las once de la noche, hora británica (medianoche en Bruselas), está fijada la salida de Reino Unido de la UE. El Big Ben, en obras durante cuatro años, no será capaz de marcar la hora mágica. Tampoco estará listo para dar las campanadas en diciembre del 2020, cuando se supone acabará el período de transición que permitirá adaptarse a los británicos (y a los europeos en el Reino Unido) a la nueva, extraña e incierta situación.