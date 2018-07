El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dejarse la diplomacia en casa y no ha dudado en asegurar que la Unión Europea es un “enemigo” de su país. Lo ha hecho en una entrevista emitida el domingo por CBS, en el programa de noticias ‘The Nation’.

Al preguntarle quién es el mayor enemigo de los Estados Unidos en el mundo, Trump ha respondido: “Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en el comercio“.

“Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo desde el punto de vista económico. Sin duda son enemigos. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos”, ha matizado Trump.

“Sabes que amo esos países [los de la UE]. Respeto a los líderes de esos países. Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros, y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando su parte”, criticó el mandatario.

When asked to identify his "biggest foe globally right now," President Trump told @jeffglor the European Union is a “foe” of the U.S. The president also said Russia is a “foe in certain respects” and China is a "foe economically.” https://t.co/Npe9S4uLuh pic.twitter.com/oHDpY4HrK2 — CBS News (@CBSNews) July 15, 2018

.@POTUS on why EU is a foe: "Both my parents were born in EU sectors… And, you know, I love those countries. I respect the leaders of those countries, but in a trade sense, they've really taken advantage of us, and many of those countries are in NATO." https://t.co/Npe9S4uLuh pic.twitter.com/zx8H68T2QQ — CBS News (@CBSNews) July 15, 2018

LA RESPUESTA DE TUSK

La respuesta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha llegado desde su cuenta oficial de Twitter. Y lo ha hecho utilizando el mismo estilo con el que el propio presidente estadounidense suele responder desde esta red social.

“Estados Unidos y la Unión Europea son los mejores amigos. Quien quiera que diga que somos enemigos está divulgando noticias falsas”, indicó.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018

EN CONSTANTE GUERRA

En los últimos meses, Trump ha elevado la tensión con países y regiones consideradas socios de Estados Unidos, como la propia UE, Canadá y México, especialmente en materia comercial.

De hecho, EEUU decidió poner fin en junio a la exención a los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la UE, Canadá y México, un movimiento que fue respondido con medidas similares por parte de los gobiernos de esos países.

Después de la cumbre de la OTAN, Trump presumió de haber promovido el aumento de la inversión en defensa entre los miembros de la OTAN y afirmó que los aliados europeos y Canadá han “reforzado su compromiso” con el gasto militar “como nunca lo habían hecho antes”.

Sin embargo, en la reunión de líderes de la Alianza que concluyó este jueves en Bruselas no se alcanzaron nuevos compromisos sobre los niveles de gasto en defensa, más allá de reafirmar lo pactado en la cumbre de Gales de 2014, donde los países miembros decidieron destinar en una década el 2% de su PIB a las fuerzas armadas.