Boris Johnson cambiará su política de inmigración y rechazará a los migrantes no cualificados y a los que no hablen inglés. Reino Unido endurecerá así la entrada al país tras el Brexit.

La inmigración siempre fue uno de los puntos detrás del sí al Brexit. Y Boris Johnson lo ha terminado confirmando con su nueva política. Y es que rechazará a los inmigrantes no cualificados y a los que no hablen inglés.

La ministra de Interior, Priti Patel, presentará este miércoles la nueva norma que regulará el acceso al mercado laboral del Reino Unido. Entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Y se han publicado ya las líneas básicas. Como que los inmigrantes no cualificados y los que no sepan hablar inglés no podrán entrar. La medida, eso sí, ha sido muy criticada por el sector empresarial. Y es que se pone coto así a la mano de obra barata. Sobre todo, en el sector hostelero, en las industrias de la manufacturación y la construcción.

Johnson ha anunciado que Reino Unido recuperará el “control pleno” de sus fronteras. Y que se acabe la libre circulación de ciudadanos de la UE.

El documento que presentará el Gobierno británico ocupa 10 páginas. Supone, además, una revolución, ya que cierra por completo las fronteras a los no cualificados. También exige el conocimiento del inglés como requisito fundamental. Y además impone un contrato previo de al menos 31.000 euros al año. El límite se podrá reducir a 25.000 euros anuales en sectores especialmente necesitados, como la enfermería.

La oposición laborista y el sector empresarial ya ha mostrado sus quejas, pues dependen mucho de la mano de obra extranjera. El Gobierno de Johnson sí contempla la excepción de los trabajadores temporales en sectores como el agrícola.

Sistema de puntos

Tanto los trabajadores de de la UE como los del resto de países tendrán que someterse a un sistema de puntos. En total, habrá que obtener 70 puntos o más para poder trabajar en Reino Unido.

Los tres criterios obligatorios, que sumarán 50 puntos en total son:

Tener una oferta de trabajo en una empresa certificada (20 puntos). La oferta de trabajo tiene que adecuarse a las habilidades requeridas (20 puntos). Hablar inglés (10 puntos).

Después, los candidatos podrán obtener puntos extra con otros tres requisitos.