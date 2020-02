Elena Paredes, otra paciente, matizó que “intento ir a la farmacia en la que sé que me van a poder ayudar porque no en todas encuentras esa comprensión que necesitas. No siempre están preparados para darnos respuestas. Sabemos que el farmacéutico no es oncólogo ni conoce todas las sintomatologías, pero hay aspectos genéricos en los que sí puede ayudar y que se formen, como lo han hecho en esta jornada, es muy importante para nosotros”, añade. En este tipo de pacientes, la desesperación cuando no logran recuperarse lleva en ocasiones a tomar decisiones que pueden tener graves consecuencias. Y es ahí donde el profesional farmacéutico debe estar para apoyar y aconsejar.

Para ello, la formación y la especialización son fundamentales, algo que destacaron y en lo que coincidieron los farmacéuticos presentes en el debate. “No somos sus oncólogos ni sus médicos de Atención Primaria, pero somos compañeros y debemos apoyarnos”, explicó Nieves Murillo, farmacéutica de oficina de farmacia, que añadió que “a los pacientes podemos ayudarles en áreas generales y con consejos útiles, por eso es importante la especialización. El paciente necesita que le escuchen y se les hable con sinceridad”.

Por su parte, Raúl Díez, coordinador de Madrid del Grupo Gedefo, hizo hincapié en la necesidad de acabar con los prejuicios y las ideas preconcebidas que hacen que no entendamos a los pacientes cuando acuden a nosotros: “Nos enseñan la parte técnica, pero en la parte humana no nos forma nadie, y es fundamental”.

Otro de los términos compartidos por todos los ponentes fue el de corresponsabilidad entre profesionales para que el paciente se sienta arropado durante todo el proceso de su enfermedad. David Garduño, responsable del departamento de Oncología de La Roche-Posay, remarcó la importancia de contar con canales de comunicación como son los colegios profesionales para seguir creciendo y dar lo mejor de la profesión.