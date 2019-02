España optaba a un premio Oscar 2019, aunque pocos lo sabían. El director Rodrigo Sorogoyen estaba nominado a Mejor Corto por ‘Madre’. Ningún otro español optaba a premio, pero sí fueron varios los que estuvieron en esta gala.

Empezando, como no podía ser de otra manera, por el propio equipo de ‘Madre’. Sorogoyen acudía a la alfombra roja con la actriz Marta Nieto, su pareja y protagonista del corto nominado.

La actriz lució un romántico vestido blanco de manga corta, de la firma de Josep Font. Se quedaron sin Oscar, pero pudieron vivir la experiencia de Hollywood al 100%.

Como acompañante llegaba Ariadna Gil. La actriz, que ya conoció la alfombra roja hace años gracias a la nominación y Oscar a ‘Belle Epoque’, acudía para arropar a su pareja, Viggo Mortensen. El intérprete optaba al Oscar a Mejor Actor por ‘Green Book’, aunque finalmente no se lo llevó.

Contó con el apoyo de su chica, a quien conoció en 2009 en el rodaje de ‘Alatriste’. Junto a ellos, el hijo del actor, Henri Mortensen.

Tampoco se perdió la gala la productora Nuria González. Habitual de los Oscar, esta vez la granadina acudía como parte del corto de animación ‘Late Afternoon’, que contaba con una nominación. Aunque, poco popular para el público en general, pasaba más desapercibida.

Mucho más habitual, Javier Bardem. El actor es todo un veterano de Hollywood y sabe bien lo que es pisar la alfombra roja. Entregó una de las estatuillas, llegó relajado y sonriente, con nuevo corte de pelo y sin su mujer, Penélope Cruz.

Entre todos los españoles fue, sin duda, el chef José Andrés el que más protagonismo tuvo. Debutaba en la gala como presentador. Junto al actor Diego Luna, se encargó de presentar a la gran favorita, ‘Roma’.

Visiblemente nervioso, aprovechó para mandar un ‘mensajito’ a Trump que fue muy aplaudido. “‘Roma’ nos recuerda el entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres, que mueven a la humanidad hacia delante”, dijo.

Incluso la exprimera dama, exsenadora y excandidata presidencial Hillary Clinton recogió el momento en Twitter con un “bien dicho”.

Chef José Andrés: Roma, the Oscar-nominated film, "reminds us of the understanding and compassion that we all owe to the invisible people in our lives: immigrants and women, who move humanity forward!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/Wc3Uht9vXo

— ABC News (@ABC) February 25, 2019