Donald Trump pide colaboración a Europa.

El mandatario estadounidense ha solicitado a sus aliados europeos que recobren a sus respectivos ciudadanos que lucharon junto al Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y fueron apresados por las fuerzas apoyadas por Estados Unidos en Siria e Irak.

Estados Unidos no quiere verse forzado a liberar a dichos presos. Este escenario supondría un grave peligro para Occidente, por lo que Trump ruega a Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que “hagan su trabajo” y juzguen a los terroristas.

“Es hora de que otros avancen y hagan el trabajo que son muy capaces de hacer”, mencionó Trump en Twitter. “¡Nos vamos después de una victoria 100% al califato!”, finalizó el presidente.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019