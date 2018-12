Todo ocurrió el pasado domingo en el mar de Azov. Allí, guardacostas rusos tirotearon, abordaron y apresaron una flota de tres buques ucranianos. 23 marinos fueron encarcelados en la península de Crimea. 12 de ellos con prisión preventiva hasta el 25 de enero. El motivo; haber entrado ilegalmente en aguas rusas.

Tras el incidente, Rusia cerró durante varias horas el estrecho de Kerch. Su objetivo fue limitar el acceso al mar de Azov para controlar la zona.

Más tarde, Moscú sacó a la luz varios vídeos filmados por el FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa) donde se puede apreciar a tres marineros ucranianos que posteriormente reconocieron haber entrado en aguas territoriales rusas.

Además, los marineros filmados afirmaron que cumplían órdenes. Uno de ellos añadió haber sido consciente que pasar por el estrecho de Kerch sería un motivo de provocación. Sin embargo, los medios de comunicación rusos apuntan que los buques se internaron por “aguas territoriales” anteriores a la incorporación de Crimea.

Con la declaración del “estado de guerra” mediante la ley marcial durante 30 días en 10 provincias del país, Ucrania se encuentra ante un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial. La ley marcial, declarada el pasado lunes, es una medida extraordinaria que ha suscitado un gran debate político y social.

Algunos sostienen que con ella, el presidente pretende ganar réditos políticos de cara a las elecciones de Marzo. Sin embargo, otros afirman que aunque ahora es adecuada, fue en 2014, con la anexión de Crimea, cuando el país debió declarar esta ley.

Tras las peticiones del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, insitiendo a la OTAN que despliegue barcos en el mar de Azov, la canciller alemana, Angela Merkel, ha rechazado cualquier tipo de intervención militar.

Merkel, ha dado un paso al frente y desde la OTAN ha pedido prudencia a Ucrania. Además, la canciller ha prometido abordar el tema con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre del G-20 que se inicia este fin de semana en (Buenos Aires, Argentina).

Sergiy Kyslytsa, viceministro de Exteriores ucraniano, afirma que lo ocurrido el pasado domingo es una acción premeditada. Añade que Vladimir Putin ha aprovechado la oportunidad de sacar músculo justo antes de la cumbre del G-20. Allí, el presidente ruso coincidirá con otros líderes mundiales como Donald Trump. Este último ha cancelado a golpe de tuit, su reunión con el primer ministro ruso en Argentina tras la tensión con Ucrania.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018