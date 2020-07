Marruecos ha decidido cancelar la llamada ‘operación paso del Estrecho’ con España por el Covid-19. El país africano no abrirá sus fronteras terrestres ni marítimas aunque sí las aéreas.

Este 2020 no habrá ‘operación paso del Estrecho’. Finalmente, Marruecos ha decidido no abrir sus fronteras terrestres ni marítimas con España, aunque sí aéreas. El Covid-19 impedirá así a miles de africanos en general y marroquíes en particular regresar a sus países de origen por carretera. Fuera quedarán las imágenes de largas colas para coger el ferry o de atascos monumentales con media casa a cuestas en los coches.

Marruecos sí permitirá entrar a sus ciudadanos desde los puertos de Francia e Italia. Entre ellos, el de Séte o el de Génova. Y también en avión a partir del 15 de julio. Rabat abrirá así sus conexiones con España, aunque es previsible que sólo una minoría utilice el transporte aéreo. Y es que de los casi tres millones de marroquíes que viajan por la península cada año, pocos son los que pueden permitirse el avión para toda la familia.

Tampoco habrá turismo en Marruecos este verano. Y es que el país ha determinado que los viajeros extranjeros no puedan entrar por ninguna vía. Así, solo los marroquíes que quieran pasar sus vacaciones en su país podrán acceder.

La decisión ha sido comunicada ya a los ministerios de Interior, Sanidad y Exteriores españoles. En el texto remitido se explican las razones por las que se decide cancelar la ‘operación paso del Estrecho’ con España pero no con Francia e Italia. Fuentes diplomáticas apuntan a que es una medida para disuadir a los marroquíes de que vuelvan este año a su país. Minimizan así los riesgos de contagio.

Medidas al llegar

Además, Marruecos ha impuesto que los ciudadanos que entren en su territorio tendrán que someterse a una prueba PCR al menos 48 horas antes del embarque. Y no descartan hacer test durante el propio trayecto. Todos podrán abandonar el país por los mismos medios en que hayan llegado.

Muy estricto con el cierre desde el comienzo de la pandemia, ni siquiera dejaron volver a sus ciudadanos cuando se bloquearon las conexiones. Al contrario que los países europeos, que repatriaron a sus nacionales.

En datos de este pasado miércoles, Marruecos registraba un total de 14.329 casos de Covid. Un dato muy bajo si se tiene en cuenta que supera los 36 millones de habitantes. En cuanto a muertos, se han registrado algo más de 200.