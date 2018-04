Las redes sociales echaron humo al escuchar a Alberto Isla confesar cómo dilapidó 300.000 euros en apenas seis meses. Un derroche producto de, dijo, “se me fue la pinza”. Una conversación que ha indignado en Twitter a los seguidores de ‘Supervivientes’.

La conversación arrancaba cuando Alberto Isla hablaba de sus opciones laborales. El novio de Isa Pantoja reconocía que no estaba dispuesto a trabajar en cualquier cosa. “Yo no voy a trabajar de camarero o de albañil sin necesidad, a ver si me entiendes. Si puedo vivir bien como estoy pues vivo bien como estoy. Al fin y al cabo estoy estudiando para trabajar en lo que yo quiero, emergencias sanitarias, y después pues voy a hacer diagnóstico de rayos y medicina nuclear”, contaba a Isabel y a Francisco.

Empleada de banca hace unos años, Isabel preguntaba por qué no había invertido nada del dinero ganado. “Porque tenía 19 años y tenía la cabeza en otro sitio. Se me fue la pinza pero por completo. Hice lo que me dio la gana. A mí me llega a coger con lo que sé ahora…”, se lamentaba Alberto Isla.

Francisco le preguntaba entonces por su madre. “Yo pasaba de mi madre. Con 300.000 euros vas a hacer tú lo que dice tu madre por los coj****. Yo llegaba a mis amigos y me decían ‘no tengo dinero para salir’. ¿Cómo que no tienes dinero para salir? Toma, mil euros. Los quemé en menos de seis meses”, decía Isla. Una confesión que dejaba atónitos a sus dos compañeros.

Isabel y Francisco no dudaron en preguntar en qué se había gastado tanto dinero en tan poco tiempo. Y la respuesta fue sencilla: en lujos y en lo más caro. “Me iba a Versace. La camiseta más fea pero que sea más cara, pues ésa. O a lo mejor cogía y empezaba a tirar dinero en el coche. Era un puto loco”, contaba con alguna que otra risa Isla.

Boda y sin amigos

Alberto Isla también habló de su boda con Techi, donde se gastó otra buena parte de ese dinero. “Yo pensaba con la p**** y no con la cabeza y claro, me lo decía, me lo decía, me lo decía… Yo estaba solo en Madrid (…) Me dijo que se quería casar y le dije ‘venga, pues cuando quieras'”, relataba.

“Hasta que llegaron las vacas flacas…”, decía Isabel. “Llegaron a tanto que me quedé sin amigos. Me operaron y nadie, ni una sola persona, vino a mi verme”, recordaba.

Su derroche indignó en Twitter, donde muchos recriminaron que pudiera hablar así de haberse gastado 300.000 euros en seis meses.

#TierraDeNadie6 alberto nadie puede fingir tanto tiempo as tenido dinero por chavelita lo que viene siendo tu chollazo de toda la vida ,me entristece mucho por esa niña la pobre merece alguien que la quiera en fin alla ellos,pero Isla es tan despreciable lo que se te a escapado . — stefania (@stefaniayque) April 25, 2018

Alberto Se gastó 300000 euros en 6 meses, y mi pregunta es, en que se gasta tanto dinero?? Qué barbaridad! Menudo saco de patatas con ojos #TierraDeNadie6 — laVerdadDuele (@HuguistaStop) April 25, 2018

Alberto isla es un manirrota,prefiero a un manirrota que a alguien que se atreva a tachar a otro de"muerto de hambre"asi es sofia,amiga sofi, no todos tiene los privilegios q has tenido tu en la vida, respeta a los que tienen dificultad para llegar a fin de mes #tierradenadie6 — maria santos (@maria160355) April 25, 2018

Buaj que asco Alberto Isla…con lo que acabo de ver se demuestra que es un cabeza hueca. Esto quiere decir que va a seguir viviendo del cuento de Chabelita…si no le da la patada antes ella 😂😂😂🤣 #TierraDeNadie6 — Ani (@Ani76680358) April 24, 2018

#TierraDeNadie6 Alberto Isla gasta 300.000 € en 6 meses. La culpa es de quien le paga por vivir del cuento. Todos han seguido el ejemplo de Belén Esteban y ninguno quiere estudiar, y menos trabajar, les dan dinero fácil — Calimera (@calimeratweets) April 24, 2018