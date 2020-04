El estudio de Sanidad sobre el coronavirus, que pretendía empezar este próximo lunes, ha sufrido otro retraso. Y es que algunas CCAA no han recibido aún los test de diagnóstico con el que pretendían llevar a cabo el análisis poblacional.

Se había anunciado para el lunes 27 de abril, pero finalmente el estudio de seroprevalencia de Sanidad sobre el coronavirus sufrirá otro retraso. Preguntado al respecto, el ministro Salvador Illa no ha dado mucho detalle. Se ha limitado a decir que empezará la semana que viene pero «no el lunes».

Y es que, según publica Europa Press, algunas CCAA no han recibido aún los test para realizar a las familias elegidas. A muchas nos les va a dar tiempo a comenzar, por lo que tampoco se sabe cuándo arrancará el estudio en toda España. Un análisis poblacional que servirá para saber quién ha pasado y quién no el Covid-19.

El estudio pretende analizar a más de 60.000 personas en dos oleadas de pruebas. Estará liderado por la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti. También participarán las propias CCAA y el INE.

A pesar de que con este estudio se pretendía tener una base para ir relajando las medidas de confinamiento, los resultados no se conocerán hasta al menos dentro de dos meses. Por lo tanto, podrán servir para conocer el grado de inmunidad de la población y prepararse de cara al otoño.

¿Medida clave?

Desde Sanidad en particular y el Gobierno en general se ha hecho hincapié en que se trata de una medida clave. Sin embargo, la demora en los resultados y la salida de los niños el próximo domingo reduce el estudio. Ya no servirá para tomar decisiones a corto plazo. Si no de cara al verano e incluso posteriormente.