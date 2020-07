La iniciativa “Promoviendo la conducta responsable en investigación”, del IIS-FJD, galardonada en los Premios de Investigación e Innovación Responsable en Salud del ISCIII

La iniciativa “Promoviendo la Conducta Responsable en Investigación: desarrollo de las políticas de Integridad Científica en el IIS-FJD”, del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), ha sido una de las tres propuestas galardonadas por los Premios de Investigación e Innovación Responsable (RRI) en Salud, organizados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y promovidos en el marco del proyecto europeo ORION (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge).