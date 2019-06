La Jiménez Díaz inaugura Checkpoint Madrid: prevención y atención integral de infecciones de transmisión sexual

La menor percepción del riesgo de muchas infecciones de transmisión sexual (ITS), una mayor sensación de seguridad frente a ellas y nuevas formas de relacionarse, que pueden flexibilizar las conductas y facilitar relaciones sexuales de mayor riesgo, son, entre otras, algunas de las causas del aumento progresivo que desde hace unos años están experimentando las ITS, sobre todo entre la población muy joven y determinados colectivos. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas contraen una ITS.