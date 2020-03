Era la crónica de una suspensión anunciada, pero no ha sido hasta este lunes que se ha hecho oficial. LaLiga y la Federación han acordado suspender de manera indefinida la temporada de fútbol. No se retomará hasta que el Gobierno diga que no hay riesgo para la salud.

Dentro del marco de colaboración y en la comisión de seguimiento, ambas entidades han llegado al acuerdo de cancelar de manera indefinida el fútbol.

En un primer momento, se acordó la suspensión de dos jornadas. Después, un aplazamiento de todo el fútbol y, ahora, esa cancelación indefinida. Las dos instituciones han querido evitar en todo momento dar fechas para el posible regreso. Eso sí, en los despachos se sigue trabajando para que la temporada pueda terminar después de la crisis.

“Tanto la RFEF como LaLiga quieren mostrar su mayor agradecimiento público a cuantos están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar los servicios esenciales a los españoles y también deseamos mostrar nuestro más sincero recuerdo para todos los fallecidos y un entrañable abrazo del mundo del fútbol para todas las familias que están perdiendo a seres queridos”.

Temporada ¿perdida?

El objetivo de LaLiga y la Federación, así como de la UEFA es no perder la temporada. Es decir, poder terminar las competiciones en cuanto acabe la crisis.

Así, tras retrasar a 2021 la Eurocopa, parece posible que en junio pudieran celebrarse las finales de Champions y Europa League, así como los pases previos, suspendidos por el coronavirus. También se terminarían las Ligas caseras.