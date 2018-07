La Unión Europea y Japón han firmado este martes un histórico y ambicioso acuerdo de libre comercio, que “es un poderoso mensaje contra el proteccionismo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El tratado, que culmina una largo proceso de negociaciones que comenzó en 2013 y que aún tardará unos meses en entrar en vigor, ha sido rubricado en Tokio por el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, por parte de la UE, y del primer ministro japonés, Shinzo Abe, en nombre del país asiático.

“Hoy es un día histórico. Celebramos la firma de un acuerdo comercial extremadamente ambicioso entre dos de las economías más grandes del mundo”, han destacado los tres mandatarios en una declaración emitida después de la firma del texto.

With the signature of the Economic Partnership Agreement with Japan we are making a statement about the future of free and fair trade. The agreement puts fairness and values at its core. There is no protection in protectionism – and there is no unity where there is unilateralism. pic.twitter.com/4vMs7FcfWM

