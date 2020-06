Por segunda vez en apenas unos días, La Moncloa acogía la presentación de un plan de ayudas concreto para un sector determinado. Tras la presentación del dedicado al automovilístico, este jueves era el turno del turismo. Sin duda, uno de los pilares de la economía española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargaba de nuevo de dar a conocer el plan en cuestión, con un fondo de 4.250 millones.

Sánchez arrancaba su intervención dejando claro que «España vuelve a abrirse al turismo». Y resaltaba que «somos líderes mundiales». Además, aseguraba contundente que «nuestro país es un destino seguro». Algo que se está demostrando con el proyecto piloto de Baleares, a donde han llegado ya varios aviones cargados de turistas alemanes.

El plan diseñado por el Gobierno, en colaboración con el propio sector del turismo y las CCAA, abarca un fondo de 4.250 millones de euros. Y se pondrá en marcha cuanto antes porque «nos urge», ha dicho Sánchez.

La estrategia se basa en afianzar la confianza de que España es un destino seguro. Creará para ello un distintivo para establecimientos que se comprometan a seguir unas medidas de higiene específicas.

«El sector turístico ofrece seguridad y esta es una de las grandes garantías que tiene nuestro país, respecto a nuestros competidores. Nuestro país es mucho más que un destino. España es un forma de saber hacer y de saber hacerlo bien», ha dicho Sánchez en la presentación.

Además, se creará una línea de avales ICO de 2.500 millones. A él podrán acceder las empresas del sector. Y se incluye una inversión directa de 151 millones para la transformación y digitalización de las compañías turísticas.

ERTE

La presentación del plan ha servido también para que representantes del sector reclamen la ampliación de los ERTE hasta finales de año. «No nos equivoquemos. La salvación del turismo pasa por los ERTE», ha afirmado el portavoz de la CEOE.

De momento, no parece haber acuerdo. Los ERTE por fuerza mayor terminan este 30 de junio y sindicato, patronales y Gobierno no acercan posiciones. Unos reclaman la prórroga y el Ejecutivo sostiene que no puede ser en las mismas condiciones que ahora.

La Moncloa pretendía aprobar ya este pasado martes la ampliación en el Consejo de Ministros. Pero la falta de acuerdo con los agentes sociales lo retrasaba.

Segundo en el mundo

Duramente castigado por la crisis del Covid-19, el sector turístico quiere reactivarse cuanto antes. Pero siempre con seguridad. Y es que España batió récord en 2019 de visitas de extranjeros, acogiendo a 83,7 millones.

De hecho, la Organización Mundial del Turismo sitúa a España como el segundo país del mundo con más turistas extranjeros. Sólo por detrás de Francia. Además, representa el 12,3% del PIB y el 12,7% del empleo. De este sector dependen 2,45 millones de trabajadores.