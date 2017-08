Tras dar paso Olga Lambea a la información meteorológica, Albert Berniol comenzaba, supuestamente en directo, a ofrecer el Tiempo. Sin embargo, tras hacer su entradilla y cortando abruptamente su locución, pedía a sus compañeros volver a empezar.

“¿Podemos empezar otra vez? Perdón, es que no me gusta nada”, decía Albert, para asombro de quienes le veían en directo. TVE cortaba entonces la emisión y metía de nuevo la cabecera del Tiempo para retomar después. Una situación que ha llevado a muchos a pensar, con razón, que la pieza no era en directo, sino que el presentador había grabado previamente su intervención, lo que le permitió repetir su entradilla. Sin embargo, en TVE se equivocaron de pieza y emitieron una toma falsa que ha despertado las risas en Twitter.

Como pedía la última tuitera, hubo quien pudo grabar el momento y compartirlo en Twitter. El usuario @MaspiDIAL lograba captar el surrealista momento en cuestión. Un vídeo que ha servido para muchos para reírse de nuevo de la toma falsa, muy divertida por inesperada.

Algunos han roto una lanza a favor de Albert Berniol, que no se ha pronunciado aún al respecto, asegurando que el fundido a negro hace pensar que no sea una toma falsa ni grabada, sino un problema del presentador.

Sin embargo, el apunte de “que no me gusta”, hace entrever que no ha sido un problema de salud. Eso sí, bien le podría haber pasado como a una compañera de cadena hace unas semanas, cuando se marchó de plano ante los nervios de una conexión en directo. “Te quieres morir”, escribía entonces la reportera Mar Chércoles en su Twitter.

Por su parte, Albert al menos de momento ha decidido no explicar lo sucedido, aunque todo hace pensar que o bien se encontraba ensayando o bien se trataba de una grabación que fue mal emitida.