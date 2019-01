“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Así, Juan Guaidó se dirigió ante los miles de manifestantes que abarrotaron las calles de Caracas en protesta del régimen de Nicolás Maduro.

Los mismos manifestantes que después vitorearon la autoproclamación de Guaidó el pasado miércoles en una inmensa ola de esperanza y humanidad. Pero, ¿quién es este joven personaje que ya es reconocido por muchos países como el presidente encargado del presente y futuro de Venezuela?

Además, hay otras incógnitas como ¿qué países apoyan a Juan Guaidó?, ¿quiénes son los aliados de Maduro?, ¿cuál es la posición de España en este conflicto? o ¿qué posibles escenarios nos podemos encontrar? Comenzamos.

¿Quién es Juan Guaidó?

Maduro lo definió como “un muchacho jugando a la política”, pero lo cierto es que Guaidó es un ingeniero industrial de 35 años, presidente del Parlamento y desde el miércoles “presidente encargado de Venezuela”.

En 2009 fue miembro fundador de VP (Voluntad Popular) del que ha terminado siendo el rostro más visible, puesto que Leopoldo López permanece en prisión domiciliaria por las protestas contra Maduro de 2014.

Aunque, Guaidó, casado y padre de una bebé, comenzó en la política con la generación de universitarios que se opuso a Chávez con masivas manifestaciones en 2007. Aquel movimiento derivó en un referendo para reformar la Constitución. Ahora, autoproclamado presidente, se compromete a encabezar un gobierno de transición que convoque elecciones.

Además, en la primera entrevista que ha concedido tras autoproclamarse “presidente interino”, Guaidó no descarta presentar una amnistía a Nicolás Maduro si éste no convoca elecciones. Además reconoce la posibilidad de que lo detengan como pasó con Leopoldo López.

¿Qué países apoyan a Juan Guaidó?

Apenas unos minutos después de la declaración de Guaidó en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que reconocía al opositor como presidente de Venezuela. El líder chavista no tardó en responder y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington de manera ipsofacta.

También se pronunciaron algunos de los principales Gobiernos de Latinoámerica. Once de los 14 países que conforman el Grupo Lima, un organismo multilateral creado en 2017 para colaborar y resolver la crisis venezolana. Entre ellos destacan Brasil, Canadá, Argentina, Perú o Colombia. En el caso de Brasil, su presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se reunió a primeros de este mes con el estadounidense y secretario de estado, Mike Pompeo en Brasilia en el que hablaron de restaurar “la gobernanza democrática y los derechos humanos” en Venezuela.

Además, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que siempre se ha mostrado muy crítico con Maduro, felicitó a Guaidó por Twitter.

¿Quiénes son los fieles aliados de Maduro?

En Venezuela, la cúpula militar venezolana se ha posicionado a favor de Maduro. La cúpula mantiene lealtad al que ellos dicen ser el “presidente legóitimo”. Sin embargo se desconoce la postura de la tropa.

Fuera de Venezuela, países como China ha mostrado su apoyo al líder chavista. “China apoya los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para mantener su soberanía, independencia y estabilidad”. Así lo hizo saber el pasado jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.

Rusia también ha salido en defensa de Maduro y ha denunciado al igual que China la “injerencia extranjera”. Rusia haciendo alusión a una posible “intrusión” de Estados Unidos en los “asuntos internos” del país sudamericano. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado en rueda de prensa que Maduro “es el jefe legítimo del Estado de Venezuela”.

En la misma línea se ha manifestado el presidente boliviano, Evo Morales. Bolivia responsabiliza a EE UU de “promover un golpe de estado” en Venezuela.

Además, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez ha mostrado su firme apoyo y solidaridad con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Cuba considera lo ocurrido como un “intento golpista”. En la misma línea se ha mantenido el ejecutivo nicarangüense, aliado del Gobierno de Maduro en la región. Un país que al igual que el régimen chavista arrastra una crisis institucional y social grave.

“¡Maduro, hermano! Mantente firme, estamos contigo”, le dijo Erdogan. El presidente de Turquía llamó el pasado miércoles por la noche a su homólogo venezolano para expresarle su respaldo, según ha informado el Ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. Turquía es un país que abastece alimentos y otros bienes al país sudamericano. Además, la inversión turca tiene negocios en la industria petrolera de Venezuela.

¿Quiénes optan por una posición intermedia y llamada al diálogo?

Los tres miembros del Grupa Lima que no han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela han sido México, Guyana y Santa Lucía. En concreto México, el Ejecutivo de López Obrador se ha ofrecido en más de una ocasión a ser el mediador en las de Venezuela y Nicaragüa.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha apelado desde el Foro de Davos a la “contención y el diálogo”. La UE también ha adoptado esa postura y se reserva el apoyo a Guaidó. Sin embargo, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, expresó el pasado miércoles su apoyó a Guaidó e instó a Maduro a evitar la violencia contra los manifestantes. De momento, ya son 26 los manifestantes fallecidos en las protestas.

España

El presidente español, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Guaidó y le ha pedido la convocatoria de unas elecciones democráticas. De no producirse estas elecciones, el Gobierno español amenaza a Nicolás Maduro con reconocer a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

España se mantiene a la espera de la postura de Bruselas y prefiere no tomar decisiones en caliente. El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Borrel, se mostró el pasado jueves extremadamente cauto. También, Borrel hizo hincapié en recordar que actualmente viven en Venezuela 200.000 españoles.

Posibles escenarios

Sin lugar a dudas, lo acontecido en Venezuela es una crisis mundial. La evolución del conflicto y el devenir de los acontecimientos puede desembocar en diversos escenarios. Estos son algunos rumbos que puede tomar la situación:

Nicolás Maduro sigue en el poder

Washington no acepta la orden dada por Maduro porque no le consideran “presidente legítimo”. Esto puede recalar en que el régimen chavista reconozca su debilidad y no tome ninguna medida represiva ni contra los manifestantes ni contra Guaidó.

Las fuerzas de seguridad detienen a Guaidó

Arrestar al líder opositor supondría un claro desafío a EEUU ya que esto supondría un peligroso periodo de confrontación. EEUU defiende al presidente del Parlamento como la única y máxima autoridad democrática en Venezuela.

Nicolás Maduro renuncia a negociar con Guaidó y se exilia a Rusia

Esta sería la salida menos pacífica para solucionar el conflicto. Si Maduro se niega a negociar con Guaidó la cuerda puede llegar a romperse. Además, si Maduro intenta reprimir a los manifestantes mediante orden militar y los militares se niegan, Maduro tendrá que irse.