La revista ‘Time’ dedica su próxima portada a la cumbre que celebraron el pasado lunes en Helsinki (Finlandia) el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Y lo hace con un original fotomontaje en el que se fusionan los rostros de ambos mandatarios.

Según explica el semanario, esa composición, que es obra de la artista visual Nancy Burson, refleja el estado actual de la política exterior estadounidense. Y es que, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Trump desconcertó a propios y extraños concediendo más credibilidad a la versión de Putin que a sus propios servicios de inteligencia sobre las injerencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016.

Esa actitud sumisa del presidente de Estados Unidos desató una tormenta política en el país, con duras críticas de destacados miembros de su propio partido. Tal fue el incendio, que Trump tuvo que rectificar a su llegada a la Casa Blanca y asegurar que cree la versión de la CIA y el FBI sobre las interferencias del Kremlin.

La imagen de portada de ‘Time’ en la que las caras de Trump y Putin se mezclan como si fueran una sola persona se acompaña del titular “La crisis de la cumbre”. En el artículo interior, Brian Bennett explica que “es desconcertante la afinidad de Trump con Putin“. El texto arranca con la pregunta que el propio presidente de Estados Unidos hizo a un periodista en la reunión: “¿En quién crees?”.

La foto fija en la versión de papel se convierte en dinámica en la web y redes sociales. Mediante un interactivo, la cara de Trump se va convirtiendo poco a poco en la de Putin.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) July 19, 2018