Hasta un millón de dólares de recompensa (800.000 euros). Es lo que Estados Unidos está dispuesto a pagar por información sobre Hamza bin Laden. Pero, ¿quién? ¿Por qué interesa conocer su paradero?

Hamza es hijo de una de las tres esposas supervivientes de Osama bin Laden. Concretamente, su madre es Jairia Sabar, quien vivió con su marido en Abbottabad, cerca de una base militar paquistaní, cuando fue asesinado el 2 de mayo de 2011.

El Departamento de Estados considera a Hamza bin Laden como el “líder emergente” de Al Qaeda. Estados Unidos está dispuesto a ofrecer hasta un millón de dólares de recompensa por obtener información sobre Hamza, ya que el joven está dispuesto a vengar la muerte de su padre.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ

— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 28, 2019