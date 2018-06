Será sólo un Gobierno del PSOE. Es lo único que parece claro tras la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Ejecutivo. Ignorando las peticiones de Podemos y dejando de lado al resto de socios que le han permitido llegar a Moncloa, Sánchez prepara un equipo sólo socialista y paritario. Los nombres que más suenan comienzan a aparecer, aunque su círculo cercano asegura que habrá sorpresas.

“Más de uno espera la llamada de Pedro Sánchez y se va a quedar mirando el teléfono”, dicen fuentes socialistas. El nuevo presidente del Gobierno jura cargo este mismo sábado antes el Rey y, poco después, hará público el nombre de los que ocuparán las carteras de los ministerios.

Los recambios de Saénz de Santamaría, Cospedal, Catalá o Zoido quizá a estas horas todavía no saben que formarán parte de un Gobierno que no tendrá nada de Frankestein. Y es que aunque Sánchez ha necesitado el apoyo de nacionalistas, independentistas y de Podemos para destronar a Rajoy, no tiene pensado darles cargo alguno en su Gobierno.

Pese a que haya muchos que pueden esperar la llamada de Sánchez, son pocos los nombres que han trascendido a la prensa. Y se trata, solamente, de posibles quinielas.

Su círculo íntimo

Parece claro que el Gobierno de Pedro Sánchez estará formado en gran parte por su círculo más íntimo. En el propio PSOE lo saben y ya hay quien se prepara para llamada del presidente la semana que viene.

Entre ellos, José Luis Ábalos, secretario de Organización. También Adriana Lastra, vicesecretaria general; Margarita Robles, la portavoz del PSOE en el Congreso; y Carmen Calvo, secretaria de Igualdad.

En su promesa de que sea un Gobierno paritario, todo hace indicar que al menos contará con una vicepresidenta. Un cargo para el que suenan Carmen Calvo, Adriana Lastra y otra exministra de Zapatero, Cristina Narbona.

Si Margarita Robles accede a un ministerio, Sánchez tendría que buscar a alguien con peso para ser portavoz en el Congreso. Lastra suena también como una de las candidatas, aunque eso le impediría ser ministra.

Independientes

A fin de contentar a Podemos, Sánchez podría hacer un guiño con un ministro independiente vinculado al PSOE o a la izquierda.

Entre los nombres que más suenan, el de Ángel Gabilondo. Aunque será candidato a la Comunidad de Madrid seguramente, podría retomar la cartera ministerial que ya ocupó con Zapatero.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual secretario de Política Institucional de la Ejecutiva, o Patxi López son también otros candidatos al Gobierno.

Sánchez también quiere contar con un ministro catalán de peso. Aunque la candidata que más suena es Meritxell Batet no se descarta a Miquel Iceta. El secretario del PSC mantiene una estrecha relación con Sánchez que podría llevarle a un ministerio.

Por sonar, han llegado nombres como los de Jordi Sevilla. También algunos de peso histórico en el PSOE como Josep Borrell y Joaquín Almunia.

Las incógnitas se despejarán en sólo unos días, ya que desde el PSOE aseguran que la semana que viene estará constituido el Gobierno.