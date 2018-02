La cantante Marta Sánchez ofreció el sábado uno de los conciertos más especiales de su carrera, para conmemorar sus 30 años de trayectoria en la música. La artista se subió al escenario del Teatro de la Zarzuela frente a un público entregado, y cantó con el único acompañamiento del piano algunos de sus grandes éxitos. Más tarde, y como broche final de la velada, decidió versionar el himno de España añadiéndole su propia letra, para sorpresa y emoción de los presentes.

La letra está compuesta por ella misma, con el objetivo de celebrar su amor a la patria, el orgullo y la unión. Tras un primer momento de sorpresa, el público comenzó a aplaudir a la cantante, que no pudo evitar emocionarse. Fue entonces cuando comenzaron a circular vídeos y mensajes a través de las redes sociales asegurando que el himno español ya tenía letra.

El Teatro de la Zarzuela no ha sido elegido por casualidad, y es que fue allí, un lugar tradicionalmente reservado para la ópera, donde actuó en su día su padre, Antonio Sánchez Camporro. En un encuentro con los medios previo al concierto, aseguró sentirse “muy afortunada” por poder actuar allí y llenar las paredes con su voz.

No han sido pocas las muestras de apoyo así como críticas que ha recibido la cantante a través de las redes, donde en pocas horas la versión se ha convertido en tendencia.

LA LETRA DEL HIMNO DE MARTA SÁNCHEZ

Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí.

Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mi, por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir…

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón.

Te amo España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevar ese honor. Llenar cada rincón con tus rayos de sol…

Y si algún día no puedo volver, guardadme un sitio para descansar al fin.