Hace ya más de un mes y medio que Ana Obregón y Alessandro Lequio fueron fotografiados junto a su hijo, Álex, en un centro especializado en tratamientos contra el cáncer. Desde entonces, la actividad de todos ellos en redes sociales ha sido escasa e incluso nula. Ahora, un tuit del colaborador de Telecinco desconcierta y preocupa sobre el estado de salud de su hijo.

“La familia es lo primero, lo más importante…”, escribía Alessandro Lequio en su cuenta. Un perfil que no actualizaba desde el pasado 25 de abril, cuando mostró su simpatía por Cristina Cifuentes.

La familia es lo primero, lo más importante… — Alessandro Lequio SR (@LequioA) May 22, 2018

Muchas preguntas son las que han surgido a raíz de su comentario. Aunque quienes le han contestado en Twitter únicamente le envían fuerza y ánimo. Un par de ellos, eso sí, le preguntan qué le pasa a Álex y cómo está.

Lo cierto es que la familia está llevando en el más absoluto secretismo el estado de Álex Lequio. Tras las fotos en un centro especializado en cáncer, Ana Obregón no ha vuelto a escribir en redes sociales. Desde entonces, finales de marzo, permanece en Nueva York junto a su hijo.

Sólo el propio Álex lanzaba un mensaje tranquilizador en abril: “Está todo bien, no hay de qué preocuparse”. Sin embargo, Antonia Dell’Atte aseguró que sabía que el joven “no se encuentra bien”. Pese a eso, intentaba no entrar en detalles. “Son cosas tan privadas que creo que no tendrían que haber salido a la luz. No voy a contestar a nada más”, decía.

El tuit de Lequio y su ausencia en ‘El Programa de AR’ desde que saltara la noticia no hacen sino aumentar los rumores y preocupar acerca del estado de salud de Álex.