9 de octubre: 34 años desde que vine a la vida. Pasa el tiempo más rápido de lo que uno pudiera imaginar. Pero qué forma de disfrutarlo si uno tiene la suerte de estar tan bien acompañado. Desde hace algunos años tengo la maravillosa fortuna de compartir vida con Anna, y desde hace apenas 13 meses también con Olivia. Pero claro, como se puede observar en la foto la familia está por crecer con el/la peque en camino. 😄 A seguir disfrutando y luchando por un mundo mejor. ✊